25 декабря 2023

Тюменские фискалы «трясут» за долги активы топ-менеджеров крупного холдинга. Скрин

Металлобаза «Металлстройторг» задолжала тюменскому бюджету больше 200 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Курганстальмост. Курган, разметка металла, цех завода
Металлобаза не предоставляет свежей отчетности, не отвечает требованиям налоговой и не может пользоваться собственными счетами Фото:

Крупная тюменская металлобаза, связанная с холдингом «Арсиб», попала в поле зрения налоговой инспекции из-за долгов по налогам. Фискалы направили в арбитражный суд области иск о банкротстве ООО «МеталлСтройТорг», которая задолжала бюджету более 200 миллионов рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Дело А70-26909/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „МеталлСтройТорг“, суть иска — банкротство юридического лица. Иск зарегистрирован в системе электронного правосудия, но еще не запущен в работу», — говорится на портале системы.

Из данных системы СБИС известно, что компанией в настоящий момент руководит Арсен Григорян, он же является единственным учредителем металлобазы. Кроме того, Григорян является директором ряда других компаний. Среди них — ООО «Аванстрой», учредителем которой является Сурен Степанян. Он, в свою очередь, входит в состав соучредителей ООО «Земля», находящегося под управлением «Арсиб Агро» — крупнейшего актива в сельскохозяйственном дивизионе холдинга «Арсиб».

Также СБИС сообщает, что «МеталлСтройТорг» в настоящий момент испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, счета компании в настоящий момент арестованы. Кроме того, известно что металлобаза не отвечает требованиям налоговой, не сдает отчетность и не предоставляет свежую бухгалтерскую документацию.

Ранее URA.RU рассказало, что налоговики не прекращают интересоваться компаниями, аффилированными с холдингом «Арсиб». В частности, претензии по налогам возникли к гостиничному комплексу, которым управляет один из топ-менеджеров холдинга.

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Крупная тюменская металлобаза, связанная с холдингом «Арсиб», попала в поле зрения налоговой инспекции из-за долгов по налогам. Фискалы направили в арбитражный суд области иск о банкротстве ООО «МеталлСтройТорг», которая задолжала бюджету более 200 миллионов рублей, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Дело А70-26909/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „МеталлСтройТорг“, суть иска — банкротство юридического лица. Иск зарегистрирован в системе электронного правосудия, но еще не запущен в работу», — говорится на портале системы. Из данных системы СБИС известно, что компанией в настоящий момент руководит Арсен Григорян, он же является единственным учредителем металлобазы. Кроме того, Григорян является директором ряда других компаний. Среди них — ООО «Аванстрой», учредителем которой является Сурен Степанян. Он, в свою очередь, входит в состав соучредителей ООО «Земля», находящегося под управлением «Арсиб Агро» — крупнейшего актива в сельскохозяйственном дивизионе холдинга «Арсиб». Также СБИС сообщает, что «МеталлСтройТорг» в настоящий момент испытывает серьезные финансовые трудности. В частности, счета компании в настоящий момент арестованы. Кроме того, известно что металлобаза не отвечает требованиям налоговой, не сдает отчетность и не предоставляет свежую бухгалтерскую документацию. Ранее URA.RU рассказало, что налоговики не прекращают интересоваться компаниями, аффилированными с холдингом «Арсиб». В частности, претензии по налогам возникли к гостиничному комплексу, которым управляет один из топ-менеджеров холдинга.
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