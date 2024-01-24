24 января 2024

В роддоме Магнитогорска начато служебное расследование гибели младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, сотовый телефон, роддом, больничная палата, младенец, новорожденный, роженица
Малыш задохнулся в утробе матери Фото:

В роддоме Магнитогорска, втором по величине городе Челябинской области, начато служебное расследование гибели младенца в утробе матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«По факту нахождения в ГАУЗ „Родильный дом №1 Магнитогорск“ пациентки проводится служебное расследование. Результаты проверки будут доведены до заявителя в установленные законом сроки», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Смерть ребенка в утробе матери произошла в роддоме Магнитогорска 17 января. Беременная женщина поступила в медучреждение с началом родовой деятельности 15 января, на следующий день у нее сильно заболел живот, однако медики ничего не предприняли. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако малыш к этому моменту уже умер.

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В роддоме Магнитогорска, втором по величине городе Челябинской области, начато служебное расследование гибели младенца в утробе матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «По факту нахождения в ГАУЗ „Родильный дом №1 Магнитогорск“ пациентки проводится служебное расследование. Результаты проверки будут доведены до заявителя в установленные законом сроки», — уточнили в пресс-службе ведомства. Смерть ребенка в утробе матери произошла в роддоме Магнитогорска 17 января. Беременная женщина поступила в медучреждение с началом родовой деятельности 15 января, на следующий день у нее сильно заболел живот, однако медики ничего не предприняли. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако малыш к этому моменту уже умер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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