В роддоме Магнитогорска начато служебное расследование гибели младенца

25 января 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Малыш задохнулся в утробе матери Фото: Илья Московец © URA.RU В роддоме Магнитогорска, втором по величине городе Челябинской области, начато служебное расследование гибели младенца в утробе матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «По факту нахождения в ГАУЗ „Родильный дом №1 Магнитогорск“ пациентки проводится служебное расследование. Результаты проверки будут доведены до заявителя в установленные законом сроки», — уточнили в пресс-службе ведомства. Смерть ребенка в утробе матери произошла в роддоме Магнитогорска 17 января. Беременная женщина поступила в медучреждение с началом родовой деятельности 15 января, на следующий день у нее сильно заболел живот, однако медики ничего не предприняли. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако малыш к этому моменту уже умер.

В роддоме Магнитогорска, втором по величине городе Челябинской области, начато служебное расследование гибели младенца в утробе матери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. «По факту нахождения в ГАУЗ „Родильный дом №1 Магнитогорск“ пациентки проводится служебное расследование. Результаты проверки будут доведены до заявителя в установленные законом сроки», — уточнили в пресс-службе ведомства. Смерть ребенка в утробе матери произошла в роддоме Магнитогорска 17 января. Беременная женщина поступила в медучреждение с началом родовой деятельности 15 января, на следующий день у нее сильно заболел живот, однако медики ничего не предприняли. 17 января врач заметила зеленые воды и отправила роженицу на экстренное кесарево сечение, однако малыш к этому моменту уже умер.