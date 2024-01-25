Свердловчанина, который насиловал дочь с 2019 года, проверят на вменяемость

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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, насилие, детское насилие, педофилия, кукла, педофил, игрушка, насилие над детьми
Подозреваемого в педофилии проверят психиатры Фото:

Свердловчанина Станислава Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.

По данным собеседника, такую же экспертизу пройдет и потерпевшая. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

По версии следствия, мужчина насиловал дочь с 2019 года. Девочке всего 12 лет, пояснил инсайдер агентства. 24 января свердловчанина отправили в СИЗО.

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Свердловчанина Станислава Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. По данным собеседника, такую же экспертизу пройдет и потерпевшая. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По версии следствия, мужчина насиловал дочь с 2019 года. Девочке всего 12 лет, пояснил инсайдер агентства. 24 января свердловчанина отправили в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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