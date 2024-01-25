Свердловчанина, который насиловал дочь с 2019 года, проверят на вменяемость

Подозреваемого в педофилии проверят психиатры
Свердловчанина Станислава Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.
По данным собеседника, такую же экспертизу пройдет и потерпевшая. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
По версии следствия, мужчина насиловал дочь с 2019 года. Девочке всего 12 лет, пояснил инсайдер агентства. 24 января свердловчанина отправили в СИЗО.
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