Свердловчанина, который насиловал дочь с 2019 года, проверят на вменяемость

25 января 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в педофилии проверят психиатры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанина Станислава Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. По данным собеседника, такую же экспертизу пройдет и потерпевшая. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По версии следствия, мужчина насиловал дочь с 2019 года. Девочке всего 12 лет, пояснил инсайдер агентства. 24 января свердловчанина отправили в СИЗО.

Свердловчанина Станислава Е., которого обвинили в изнасиловании дочери, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам. По данным собеседника, такую же экспертизу пройдет и потерпевшая. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. По версии следствия, мужчина насиловал дочь с 2019 года. Девочке всего 12 лет, пояснил инсайдер агентства. 24 января свердловчанина отправили в СИЗО.