В пермской часовне, построенной в память о жертвах ПГНИУ, прошел первый молебен. Фоторепортаж

25 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Богослужение провели священники Пермской епархии РПЦ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В пермском госуниверситете (ПГНИУ) сегодня 25 января прошел молебен у часовни имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церковное здание было построено в память о жертвах трагедии в вузе 20 сентября 2021 года, когда бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Подробнее в фоторепортаже URA.RU. Как рассказали URA.RU в Пермской метрополии РПЦ, освящение и открытие пройдет позже. «Сегодня мы показываем этап, что мы построили. Освещать ее позже будем. Сегодня молебен проводится», — рассказали в Пермской метрополии РПЦ URA.RU. О решении строительства часовни в ПГНИУ стало известно во время визита в Пермь зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в декабре 2022 года. Некоторые сотрудники и студенты вуза выступали против сооружения храма на территории университета.

В пермском госуниверситете (ПГНИУ) сегодня 25 января прошел молебен у часовни имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церковное здание было построено в память о жертвах трагедии в вузе 20 сентября 2021 года, когда бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Подробнее в фоторепортаже URA.RU. Как рассказали URA.RU в Пермской метрополии РПЦ, освящение и открытие пройдет позже. «Сегодня мы показываем этап, что мы построили. Освещать ее позже будем. Сегодня молебен проводится», — рассказали в Пермской метрополии РПЦ URA.RU. О решении строительства часовни в ПГНИУ стало известно во время визита в Пермь зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в декабре 2022 года. Некоторые сотрудники и студенты вуза выступали против сооружения храма на территории университета.