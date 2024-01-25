В пермской часовне, построенной в память о жертвах ПГНИУ, прошел первый молебен. Фоторепортаж

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Открытие часовни, ПГУ, священник, открытие часовни в перми
Богослужение провели священники Пермской епархии РПЦ Фото:

В пермском госуниверситете (ПГНИУ) сегодня 25 января прошел молебен у часовни имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церковное здание было построено в память о жертвах трагедии в вузе 20 сентября 2021 года, когда бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Подробнее в фоторепортаже URA.RU.

Как рассказали URA.RU в Пермской метрополии РПЦ, освящение и открытие пройдет позже. «Сегодня мы показываем этап, что мы построили. Освещать ее позже будем. Сегодня молебен проводится», — рассказали в Пермской метрополии РПЦ URA.RU.

О решении строительства часовни в ПГНИУ стало известно во время визита в Пермь зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в декабре 2022 года. Некоторые сотрудники и студенты вуза выступали против сооружения храма на территории университета.

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В пермском госуниверситете (ПГНИУ) сегодня 25 января прошел молебен у часовни имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церковное здание было построено в память о жертвах трагедии в вузе 20 сентября 2021 года, когда бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Подробнее в фоторепортаже URA.RU. Как рассказали URA.RU в Пермской метрополии РПЦ, освящение и открытие пройдет позже. «Сегодня мы показываем этап, что мы построили. Освещать ее позже будем. Сегодня молебен проводится», — рассказали в Пермской метрополии РПЦ URA.RU. О решении строительства часовни в ПГНИУ стало известно во время визита в Пермь зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в декабре 2022 года. Некоторые сотрудники и студенты вуза выступали против сооружения храма на территории университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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