В Перми согласовали внешний вид часовни на территории ПГНИУ в память о погибших

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Клипарт. Магнитогорск, часовня, купол, религия, город, православие
Часовня будет похожа на ту, что стоит у Успенского храма Фото:

В Перми члены комиссии по землепользованию и застройке согласовали внешний вид часовни, которую построят на территории ПГНИУ в память о погибших во время стрельбы в сентябре 2021 года. В проекте будут использованы такие же инновационные технологии, как в часовне возле Успенского храма.

«Мы произвели открытие: с обеих сторон к часовне возле Успенского храма под землей подходили конвекционные подземные ходы для отопления. Эта часовня находилась на расстоянии 19 метров относительно печи и отапливалась дистанционно», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на архитектора-реставратора Геннадия Воженникова.

Архитектор уточнил, что часовня в ПГНИУ будет отличаться от своего прототипа. Ее сделают в других пропорциях, а также установят там наружную подсветку.

О появлении часовни стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ее установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. Часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.

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В Перми члены комиссии по землепользованию и застройке согласовали внешний вид часовни, которую построят на территории ПГНИУ в память о погибших во время стрельбы в сентябре 2021 года. В проекте будут использованы такие же инновационные технологии, как в часовне возле Успенского храма. «Мы произвели открытие: с обеих сторон к часовне возле Успенского храма под землей подходили конвекционные подземные ходы для отопления. Эта часовня находилась на расстоянии 19 метров относительно печи и отапливалась дистанционно», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на архитектора-реставратора Геннадия Воженникова. Архитектор уточнил, что часовня в ПГНИУ будет отличаться от своего прототипа. Ее сделают в других пропорциях, а также установят там наружную подсветку. О появлении часовни стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ее установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. Часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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