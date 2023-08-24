В Перми согласовали внешний вид часовни на территории ПГНИУ в память о погибших

24 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Часовня будет похожа на ту, что стоит у Успенского храма Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми члены комиссии по землепользованию и застройке согласовали внешний вид часовни, которую построят на территории ПГНИУ в память о погибших во время стрельбы в сентябре 2021 года. В проекте будут использованы такие же инновационные технологии, как в часовне возле Успенского храма. «Мы произвели открытие: с обеих сторон к часовне возле Успенского храма под землей подходили конвекционные подземные ходы для отопления. Эта часовня находилась на расстоянии 19 метров относительно печи и отапливалась дистанционно», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на архитектора-реставратора Геннадия Воженникова. Архитектор уточнил, что часовня в ПГНИУ будет отличаться от своего прототипа. Ее сделают в других пропорциях, а также установят там наружную подсветку. О появлении часовни стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ее установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. Часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.

В Перми члены комиссии по землепользованию и застройке согласовали внешний вид часовни, которую построят на территории ПГНИУ в память о погибших во время стрельбы в сентябре 2021 года. В проекте будут использованы такие же инновационные технологии, как в часовне возле Успенского храма. «Мы произвели открытие: с обеих сторон к часовне возле Успенского храма под землей подходили конвекционные подземные ходы для отопления. Эта часовня находилась на расстоянии 19 метров относительно печи и отапливалась дистанционно», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на архитектора-реставратора Геннадия Воженникова. Архитектор уточнил, что часовня в ПГНИУ будет отличаться от своего прототипа. Ее сделают в других пропорциях, а также установят там наружную подсветку. О появлении часовни стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ее установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. Часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.