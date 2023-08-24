В Перми согласовали внешний вид часовни на территории ПГНИУ в память о погибших

В Перми члены комиссии по землепользованию и застройке согласовали внешний вид часовни, которую построят на территории ПГНИУ в память о погибших во время стрельбы в сентябре 2021 года. В проекте будут использованы такие же инновационные технологии, как в часовне возле Успенского храма.
«Мы произвели открытие: с обеих сторон к часовне возле Успенского храма под землей подходили конвекционные подземные ходы для отопления. Эта часовня находилась на расстоянии 19 метров относительно печи и отапливалась дистанционно», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на архитектора-реставратора Геннадия Воженникова.
Архитектор уточнил, что часовня в ПГНИУ будет отличаться от своего прототипа. Ее сделают в других пропорциях, а также установят там наружную подсветку.
О появлении часовни стало известно во время декабрьского визита зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ее установят в память о жертвах стрельбы в сентябре 2021 года. Часть студентов и сотрудников ПГНИУ выступает против религиозного сооружения на территории вуза. Выпускница университета Татьяна Пронько даже написала жалобу в правительство РФ.
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