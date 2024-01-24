Дело о волке, загрызшем жительницу Курганской области, контролирует Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненных представить ему доклад о расследовании, связанным с волком, который убил жительницу Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале СК.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Курганской области проводится процессуальная проверка», — указано в сообщении.
Из-за нападения волка 22 января погибла жительница поселка Курорт Озеро Медвежье Петуховского муниципального округа. Этот случай является единичным в регионе. Предполагалось, что у животного было бешенство, однако власти опровергли эту версию. После инцидента местных школьников перевели на дистанционное обучение.
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