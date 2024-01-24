24 января 2024

Дело о волке, загрызшем жительницу Курганской области, контролирует Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил направить ему доклад о ходе расследования Фото:
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Волки напали на курганцев

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненных представить ему доклад о расследовании, связанным с волком, который убил жительницу Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале СК.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Курганской области проводится процессуальная проверка», — указано в сообщении.

Из-за нападения волка 22 января погибла жительница поселка Курорт Озеро Медвежье Петуховского муниципального округа. Этот случай является единичным в регионе. Предполагалось, что у животного было бешенство, однако власти опровергли эту версию. После инцидента местных школьников перевели на дистанционное обучение.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненных представить ему доклад о расследовании, связанным с волком, который убил жительницу Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале СК. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. В СУ СК России по Курганской области проводится процессуальная проверка», — указано в сообщении. Из-за нападения волка 22 января погибла жительница поселка Курорт Озеро Медвежье Петуховского муниципального округа. Этот случай является единичным в регионе. Предполагалось, что у животного было бешенство, однако власти опровергли эту версию. После инцидента местных школьников перевели на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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