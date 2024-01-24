24 января 2024

В Тюмени подорожали квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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«Вторички» в Тюмени подорожали на 10% за год Фото:

В Тюмени за год на 10% подорожало вторичное жилье. Данные об этом опубликованы в отчете АН «Этажи».

«Удельная цена предложения за декабрь 2023 в среднем составляла 115 940 руб./кв. м. В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 11 120 руб./кв. м. (+10,61%)», — указано в отчете риелторов.

При этом за последний месяц 2023 года средняя стоимость жилья по сравнению с ноябрем выросла на 100 тысяч рублей. Самые популярные квартиры на вторичном рынке среди тюменцев — однокомнатные. Доля их продаж составляет 57,9% от общего числа.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырос спрос на вторичное жилье. Рост произошел за три последних месяца 2023 года.

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В Тюмени за год на 10% подорожало вторичное жилье. Данные об этом опубликованы в отчете АН «Этажи». «Удельная цена предложения за декабрь 2023 в среднем составляла 115 940 руб./кв. м. В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 11 120 руб./кв. м. (+10,61%)», — указано в отчете риелторов. При этом за последний месяц 2023 года средняя стоимость жилья по сравнению с ноябрем выросла на 100 тысяч рублей. Самые популярные квартиры на вторичном рынке среди тюменцев — однокомнатные. Доля их продаж составляет 57,9% от общего числа. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырос спрос на вторичное жилье. Рост произошел за три последних месяца 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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