В Тюмени подорожали квартиры на вторичном рынке

25 января 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

«Вторички» в Тюмени подорожали на 10% за год Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени за год на 10% подорожало вторичное жилье. Данные об этом опубликованы в отчете АН «Этажи». «Удельная цена предложения за декабрь 2023 в среднем составляла 115 940 руб./кв. м. В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 11 120 руб./кв. м. (+10,61%)», — указано в отчете риелторов. При этом за последний месяц 2023 года средняя стоимость жилья по сравнению с ноябрем выросла на 100 тысяч рублей. Самые популярные квартиры на вторичном рынке среди тюменцев — однокомнатные. Доля их продаж составляет 57,9% от общего числа. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырос спрос на вторичное жилье. Рост произошел за три последних месяца 2023 года.

В Тюмени за год на 10% подорожало вторичное жилье. Данные об этом опубликованы в отчете АН «Этажи». «Удельная цена предложения за декабрь 2023 в среднем составляла 115 940 руб./кв. м. В сравнении с прошлым годом наблюдался рост на 11 120 руб./кв. м. (+10,61%)», — указано в отчете риелторов. При этом за последний месяц 2023 года средняя стоимость жилья по сравнению с ноябрем выросла на 100 тысяч рублей. Самые популярные квартиры на вторичном рынке среди тюменцев — однокомнатные. Доля их продаж составляет 57,9% от общего числа. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырос спрос на вторичное жилье. Рост произошел за три последних месяца 2023 года.