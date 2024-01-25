Суд отменил приговор свердловскому «оперу-герою» по делу о превышении полномочий

25 января 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

В облсуде рассмотрели апелляцию на приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил приговор Руслану Белоконному — оперуполномоченному из Нижнего Тагила, осужденному за превышение полномочий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Уголовное дело в отношении них будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение», — говорится в решении суда. Руслана Белоконного и еще трех полицейских обвинили в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий за эпизод, который произошел еще в 2020 году. По версии следствия, силовики подменили результаты медицинского освидетельствования задержанного пьяным тагильского тренера. Суд признал Белоконного и Долганова виновными, им назначили принудительные работы сроком на два года. Двух остальных фигурантов дела — Михаила Фельбуша и Илью Яшина — оправдали. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у Белоконного случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил приговор Руслану Белоконному — оперуполномоченному из Нижнего Тагила, осужденному за превышение полномочий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Уголовное дело в отношении них будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение», — говорится в решении суда. Руслана Белоконного и еще трех полицейских обвинили в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий за эпизод, который произошел еще в 2020 году. По версии следствия, силовики подменили результаты медицинского освидетельствования задержанного пьяным тагильского тренера. Суд признал Белоконного и Долганова виновными, им назначили принудительные работы сроком на два года. Двух остальных фигурантов дела — Михаила Фельбуша и Илью Яшина — оправдали. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у Белоконного случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело.