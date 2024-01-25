Суд отменил приговор свердловскому «оперу-герою» по делу о превышении полномочий

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Оглашение приговора Ивану Ергеледжи. Свердловская область, Первоуральск, приговор, арест, герб россии, суд, мера пресечения
В облсуде рассмотрели апелляцию на приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову Фото:

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил приговор Руслану Белоконному — оперуполномоченному из Нижнего Тагила, осужденному за превышение полномочий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.

«Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Уголовное дело в отношении них будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение», — говорится в решении суда.

Руслана Белоконного и еще трех полицейских обвинили в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий за эпизод, который произошел еще в 2020 году. По версии следствия, силовики подменили результаты медицинского освидетельствования задержанного пьяным тагильского тренера. Суд признал Белоконного и Долганова виновными, им назначили принудительные работы сроком на два года. Двух остальных фигурантов дела — Михаила Фельбуша и Илью Яшина — оправдали.

Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у Белоконного случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело.

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Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил приговор Руслану Белоконному — оперуполномоченному из Нижнего Тагила, осужденному за превышение полномочий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. «Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил приговор Руслану Белоконному и Павлу Долганову. Уголовное дело в отношении них будет направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила на новое рассмотрение», — говорится в решении суда. Руслана Белоконного и еще трех полицейских обвинили в фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий за эпизод, который произошел еще в 2020 году. По версии следствия, силовики подменили результаты медицинского освидетельствования задержанного пьяным тагильского тренера. Суд признал Белоконного и Долганова виновными, им назначили принудительные работы сроком на два года. Двух остальных фигурантов дела — Михаила Фельбуша и Илью Яшина — оправдали. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у Белоконного случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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