Депутат Луговой назвал карой задержание группы Би-2 в Таиланде

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Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
Задержание солист группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) является карой, заявил Андрей Луговой Фото:

Задержание российской группы Би-2 в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения, которое грозит депортацией участников группы, является карой. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Кара их ждет так же, как и других предателей. То, что с ними произошло в Таиланде, совершенно правильно. Они были примером для многих россиян», — подчеркнул депутат в разговоре с telegram-каналом Shot.

Ранее отмечалось, что участники группы были задержаны в Пхукете. Основная причина для их задержания являлся тот факт, что они проводили концерты без соответствующего разрешения.

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Задержание российской группы Би-2 в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения, которое грозит депортацией участников группы, является карой. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой. «Кара их ждет так же, как и других предателей. То, что с ними произошло в Таиланде, совершенно правильно. Они были примером для многих россиян», — подчеркнул депутат в разговоре с telegram-каналом Shot. Ранее отмечалось, что участники группы были задержаны в Пхукете. Основная причина для их задержания являлся тот факт, что они проводили концерты без соответствующего разрешения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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