Депутат Луговой назвал карой задержание группы Би-2 в Таиланде

Задержание солист группы «Би-2» Егора Бортника (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) является карой, заявил Андрей Луговой
Задержание российской группы Би-2 в Таиланде из-за проведения концертов без разрешения, которое грозит депортацией участников группы, является карой. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Кара их ждет так же, как и других предателей. То, что с ними произошло в Таиланде, совершенно правильно. Они были примером для многих россиян», — подчеркнул депутат в разговоре с telegram-каналом Shot.
Ранее отмечалось, что участники группы были задержаны в Пхукете. Основная причина для их задержания являлся тот факт, что они проводили концерты без соответствующего разрешения.
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