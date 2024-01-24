Жительницу Нового Уренгоя выселили из квартиры по решению суда

Суд Нового Уренгоя вынес решение о выселении женщины из служебной квартиры

25 января 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое женщину с дочерью суд выселил из квартиры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину с дочерью выселили с занимаемой служебной жилплощади по решению городского суда. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Администрация города Новый Уренгой обратилась с исковыми требованиями о признании [трех человек] прекратившими право пользования жилым помещением в Новом Уренгое, выселении, снятии с регистрационного учета. Суд решил первоначальные исковые требования удовлетворить частично, признать [трех человек] прекратившими право пользования жилым помещением — квартирой», — сообщается в постановлении Новоуренгойского городского суда. Из документа следует, что муж женщины работал в подразделениях МЧС до 2010 года и на основании этого занимал муниципальную жилплощадь, вместе с женой и дочерью. На момент разбирательства, глава семьи не проживал по указанному адресу, что было доказано показаниями свидетелей и не отрицалось его супругой. Также, суд установил наличие у него квартиры площадью 53,2 квадратных метра, а у его жены есть отдельная жилплощадь в 32 квадратных метра. Где именно находятся квартиры семьи в документе не указано. Суд признал семью в качестве утративших право пользования муниципальным жильем и обязал освободить муниципальную квартиру. Решение суда служит основанием для снятия их с регистрационного учета. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. Там пояснили, что в настоящее время ведомственного жилья в Новом Уренгое у управления не имеется, все квартиры находятся в муниципальной собственности. В мэрию газовой столицы направлен запрос с просьбой прояснить ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю окружного следственного управления Андрею Егорову провести проверку всех обстоятельств дела и представить доклад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) женщину с дочерью выселили с занимаемой служебной жилплощади по решению городского суда. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. «Администрация города Новый Уренгой обратилась с исковыми требованиями о признании [трех человек] прекратившими право пользования жилым помещением в Новом Уренгое, выселении, снятии с регистрационного учета. Суд решил первоначальные исковые требования удовлетворить частично, признать [трех человек] прекратившими право пользования жилым помещением — квартирой», — сообщается в постановлении Новоуренгойского городского суда. Из документа следует, что муж женщины работал в подразделениях МЧС до 2010 года и на основании этого занимал муниципальную жилплощадь, вместе с женой и дочерью. На момент разбирательства, глава семьи не проживал по указанному адресу, что было доказано показаниями свидетелей и не отрицалось его супругой. Также, суд установил наличие у него квартиры площадью 53,2 квадратных метра, а у его жены есть отдельная жилплощадь в 32 квадратных метра. Где именно находятся квартиры семьи в документе не указано. Суд признал семью в качестве утративших право пользования муниципальным жильем и обязал освободить муниципальную квартиру. Решение суда служит основанием для снятия их с регистрационного учета. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО. Там пояснили, что в настоящее время ведомственного жилья в Новом Уренгое у управления не имеется, все квартиры находятся в муниципальной собственности. В мэрию газовой столицы направлен запрос с просьбой прояснить ситуацию, на момент публикации новости ответ не получен. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю окружного следственного управления Андрею Егорову провести проверку всех обстоятельств дела и представить доклад.