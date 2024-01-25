Тюменские дети ловят стерлядь и форель в бассейнах

Редкие виды северной рыбы выращиваются под Тюменью Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Червишево (Тюменская область) проведут экскурсию по масштабному воспроизводству редких пород рыбы. Как рассказал URA.RU заместитель директора аквафермы Александра Шевелева, в программе есть возможность покормить рыбу или выловить ее.

«У нас более 60-ти бассейнов с редкими рыбами — форель, осетр, стерлядь. Всего более 80-ти тысяч особей разного возраста. Взрослым мы на экскурсии предлагаем покормить рыб, а дети могут поймать рыбку сачком. Но мы тут же их отпускаем обратно», — рассказала URA.RU сотрудник аквафермы «Рыбное подворье».

Ферма существует в области уже более пяти лет. Икра и мальки закупаются в Екатеринбурге, Перми и Москве. Ранее URA.RU писало, что школьница из села Ембаево (Тюменская область) разработала маршрут пешей экскурсии.