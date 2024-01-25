Тюменские дети ловят стерлядь и форель в бассейнах

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сеть, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Редкие виды северной рыбы выращиваются под Тюменью Фото:

В селе Червишево (Тюменская область) проведут экскурсию по масштабному воспроизводству редких пород рыбы. Как рассказал URA.RU заместитель директора аквафермы Александра Шевелева, в программе есть возможность покормить рыбу или выловить ее.

«У нас более 60-ти бассейнов с редкими рыбами — форель, осетр, стерлядь. Всего более 80-ти тысяч особей разного возраста. Взрослым мы на экскурсии предлагаем покормить рыб, а дети могут поймать рыбку сачком. Но мы тут же их отпускаем обратно», — рассказала URA.RU сотрудник аквафермы «Рыбное подворье».

Ферма существует в области уже более пяти лет. Икра и мальки закупаются в Екатеринбурге, Перми и Москве. Ранее URA.RU писало, что школьница из села Ембаево (Тюменская область) разработала маршрут пешей экскурсии.

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В селе Червишево (Тюменская область) проведут экскурсию по масштабному воспроизводству редких пород рыбы. Как рассказал URA.RU заместитель директора аквафермы Александра Шевелева, в программе есть возможность покормить рыбу или выловить ее. «У нас более 60-ти бассейнов с редкими рыбами — форель, осетр, стерлядь. Всего более 80-ти тысяч особей разного возраста. Взрослым мы на экскурсии предлагаем покормить рыб, а дети могут поймать рыбку сачком. Но мы тут же их отпускаем обратно», — рассказала URA.RU сотрудник аквафермы «Рыбное подворье». Ферма существует в области уже более пяти лет. Икра и мальки закупаются в Екатеринбурге, Перми и Москве. Ранее URA.RU писало, что школьница из села Ембаево (Тюменская область) разработала маршрут пешей экскурсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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