В Тюменской области школьница придумала маршрут экскурсии «сквозь столетия»

24 января 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Над экскурсией школьница Дания Мухамадиева работала год Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Ембаево (Тюменская область) ученица старшей школы Дания Мухамадиева разработала пеший экскурсионный маршрут для туристов. Как рассказали URA.RU в Ембаевском музее, над проектом «Взгляд сквозь столетия» десятиклассница работала год и уже выиграла с ним областной конкурс краеведов. «Дания Мухамадиева учится в 10-м классе, состоит у нас в клубе юных краеведов. Готовила она эту экскурсию год. Поднимала архивы, разговаривала с жителями. Маршрут у экскурсии пешеходный, включает в себя дома ХIX века. Отсюда и название — „Взгляд сквозь столетия“. Туристы познакомятся с бытом и историей сибирских татар. С этой экскурсией Дания Мухамадиева уже победила в областном конкурсе краеведов, заняв первое место в номинации для юных дарований», — рассказала хранитель фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина. Зимой экскурсии не проводят, запись в группы на лето уже ведется. Кроме села Ембаево в маршрут включена соседняя деревня Тураево (Тюменская область).

В селе Ембаево (Тюменская область) ученица старшей школы Дания Мухамадиева разработала пеший экскурсионный маршрут для туристов. Как рассказали URA.RU в Ембаевском музее, над проектом «Взгляд сквозь столетия» десятиклассница работала год и уже выиграла с ним областной конкурс краеведов. «Дания Мухамадиева учится в 10-м классе, состоит у нас в клубе юных краеведов. Готовила она эту экскурсию год. Поднимала архивы, разговаривала с жителями. Маршрут у экскурсии пешеходный, включает в себя дома ХIX века. Отсюда и название — „Взгляд сквозь столетия“. Туристы познакомятся с бытом и историей сибирских татар. С этой экскурсией Дания Мухамадиева уже победила в областном конкурсе краеведов, заняв первое место в номинации для юных дарований», — рассказала хранитель фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина. Зимой экскурсии не проводят, запись в группы на лето уже ведется. Кроме села Ембаево в маршрут включена соседняя деревня Тураево (Тюменская область).