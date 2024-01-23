23 января 2024

В Тюменской области школьница придумала маршрут экскурсии «сквозь столетия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по логу реки Тюменка. Тюмень
Над экскурсией школьница Дания Мухамадиева работала год Фото:

В селе Ембаево (Тюменская область) ученица старшей школы Дания Мухамадиева разработала пеший экскурсионный маршрут для туристов. Как рассказали URA.RU в Ембаевском музее, над проектом «Взгляд сквозь столетия» десятиклассница работала год и уже выиграла с ним областной конкурс краеведов.

«Дания Мухамадиева учится в 10-м классе, состоит у нас в клубе юных краеведов. Готовила она эту экскурсию год. Поднимала архивы, разговаривала с жителями. Маршрут у экскурсии пешеходный, включает в себя дома ХIX века. Отсюда и название — „Взгляд сквозь столетия“. Туристы познакомятся с бытом и историей сибирских татар. С этой экскурсией Дания Мухамадиева уже победила в областном конкурсе краеведов, заняв первое место в номинации для юных дарований», — рассказала хранитель фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина.

Зимой экскурсии не проводят, запись в группы на лето уже ведется. Кроме села Ембаево в маршрут включена соседняя деревня Тураево (Тюменская область).

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В селе Ембаево (Тюменская область) ученица старшей школы Дания Мухамадиева разработала пеший экскурсионный маршрут для туристов. Как рассказали URA.RU в Ембаевском музее, над проектом «Взгляд сквозь столетия» десятиклассница работала год и уже выиграла с ним областной конкурс краеведов. «Дания Мухамадиева учится в 10-м классе, состоит у нас в клубе юных краеведов. Готовила она эту экскурсию год. Поднимала архивы, разговаривала с жителями. Маршрут у экскурсии пешеходный, включает в себя дома ХIX века. Отсюда и название — „Взгляд сквозь столетия“. Туристы познакомятся с бытом и историей сибирских татар. С этой экскурсией Дания Мухамадиева уже победила в областном конкурсе краеведов, заняв первое место в номинации для юных дарований», — рассказала хранитель фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина. Зимой экскурсии не проводят, запись в группы на лето уже ведется. Кроме села Ембаево в маршрут включена соседняя деревня Тураево (Тюменская область).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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