24 января 2024

Власти ХМАО подали в суд на подрядчика из-за срыва сроков строительства дороги в Екатеринбург

Управтодор ХМАО судится с проектной фирмой из-за новой трассы в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Управтодор ХМАО взыскивает с проектной фирмы почти два миллиона рублей Фото:

Управление автомобильных дорог ХМАО подало в суд на подрядчика, который занимался инженерными исследованиями территории для подготовки проекта и строительства новой дороги в Екатеринбург через Кондинский район. На сайте арбитражного суда ХМАО размещена информация, что суд принял исковые заявления Управтодора к ООО «Стройуслуга».

«Казенное учреждение ХМАО „Управление автомобильных дорог“ направило исковые заявления на ООО „Стройуслуга“ в арбитражный суд. Общая сумма исковых требований — 1 925 635 рублей», — сообщается на сайте арбитражного суда ХМАО. Суд принял заявления с рассмотрением в порядке упрощенного производства.

Проектная фирма «Стройуслуга» нарушила условия контракта: не выполнила работу до 5 декабря. Управление автомобильных дорог наложило штрафные санкции на подрядчика.

Агентство направило запросы в Департамент дорожного хозяйства ХМАО и в ООО «Стройуслуга», чтобы выяснить подробности. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки строительства новой дороги в Екатеринбург. Разработку проекта и прокладку трассы смогут начать только после завершения исследования территории, но компания «Стройуслуга» не провела изыскания к запланированной дате.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление автомобильных дорог ХМАО подало в суд на подрядчика, который занимался инженерными исследованиями территории для подготовки проекта и строительства новой дороги в Екатеринбург через Кондинский район. На сайте арбитражного суда ХМАО размещена информация, что суд принял исковые заявления Управтодора к ООО «Стройуслуга». «Казенное учреждение ХМАО „Управление автомобильных дорог“ направило исковые заявления на ООО „Стройуслуга“ в арбитражный суд. Общая сумма исковых требований — 1 925 635 рублей», — сообщается на сайте арбитражного суда ХМАО. Суд принял заявления с рассмотрением в порядке упрощенного производства. Проектная фирма «Стройуслуга» нарушила условия контракта: не выполнила работу до 5 декабря. Управление автомобильных дорог наложило штрафные санкции на подрядчика. Агентство направило запросы в Департамент дорожного хозяйства ХМАО и в ООО «Стройуслуга», чтобы выяснить подробности. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки строительства новой дороги в Екатеринбург. Разработку проекта и прокладку трассы смогут начать только после завершения исследования территории, но компания «Стройуслуга» не провела изыскания к запланированной дате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...