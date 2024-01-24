Власти ХМАО подали в суд на подрядчика из-за срыва сроков строительства дороги в Екатеринбург

Управление автомобильных дорог ХМАО подало в суд на подрядчика, который занимался инженерными исследованиями территории для подготовки проекта и строительства новой дороги в Екатеринбург через Кондинский район. На сайте арбитражного суда ХМАО размещена информация, что суд принял исковые заявления Управтодора к ООО «Стройуслуга».
«Казенное учреждение ХМАО „Управление автомобильных дорог“ направило исковые заявления на ООО „Стройуслуга“ в арбитражный суд. Общая сумма исковых требований — 1 925 635 рублей», — сообщается на сайте арбитражного суда ХМАО. Суд принял заявления с рассмотрением в порядке упрощенного производства.
Проектная фирма «Стройуслуга» нарушила условия контракта: не выполнила работу до 5 декабря. Управление автомобильных дорог наложило штрафные санкции на подрядчика.
Агентство направило запросы в Департамент дорожного хозяйства ХМАО и в ООО «Стройуслуга», чтобы выяснить подробности. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что подрядчик властей ХМАО затягивает сроки строительства новой дороги в Екатеринбург. Разработку проекта и прокладку трассы смогут начать только после завершения исследования территории, но компания «Стройуслуга» не провела изыскания к запланированной дате.
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