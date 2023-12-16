Подрядчик властей ХМАО затягивает сроки подготовки к строительству дороги в Екатеринбург

Подрядчик срывает сроки строительства трассы из ХМАО в Свердловскую область

16 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Проектировать новую дорогу из ХМАО в Екатеринбург будут в 2024—2025 годах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подрядчик властей ХМАО — компания «Стройуслуга» — затягивает сроки подготовки к строительству новой дороги из Кондинского района Югры в Екатеринбург. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил URA.RU, что подрядная компания будет оштрафована. «Подрядчик ООО „Стройуслуга“ нарушил срок исполнения контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям по строительству участка дороги поселок Куминский — граница ХМАО и Свердловской области. В настоящее время ведется претензионная работа. В связи с нарушением условий контракта в адрес подрядчика будут выставлены штрафные санкции», — подчеркнули в депдорхозе. «Стройуслуга» должна была завершить работу до 5 декабря. Разработка проекта начнется после завершения исследования территории, где планируется построить трассу, — в 2024—2025 годах. К строительству транспортной артерии приступят после подготовки проекта, положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования. «Сроки строительства будут определены проектной документацией и возможностями бюджетов регионов по финансированию проектов», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО начали подготовку к строительству новой дороги в Екатеринбург. Управление автодорог Югры заключило контракт с ООО «Стройуслуга» на проведение исследования территории, где будет проложена трасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подрядчик властей ХМАО — компания «Стройуслуга» — затягивает сроки подготовки к строительству новой дороги из Кондинского района Югры в Екатеринбург. Окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта сообщил URA.RU, что подрядная компания будет оштрафована. «Подрядчик ООО „Стройуслуга“ нарушил срок исполнения контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям по строительству участка дороги поселок Куминский — граница ХМАО и Свердловской области. В настоящее время ведется претензионная работа. В связи с нарушением условий контракта в адрес подрядчика будут выставлены штрафные санкции», — подчеркнули в депдорхозе. «Стройуслуга» должна была завершить работу до 5 декабря. Разработка проекта начнется после завершения исследования территории, где планируется построить трассу, — в 2024—2025 годах. К строительству транспортной артерии приступят после подготовки проекта, положительного заключения госэкспертизы и определения источников финансирования. «Сроки строительства будут определены проектной документацией и возможностями бюджетов регионов по финансированию проектов», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО начали подготовку к строительству новой дороги в Екатеринбург. Управление автодорог Югры заключило контракт с ООО «Стройуслуга» на проведение исследования территории, где будет проложена трасса.