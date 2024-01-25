Часть тюменских пенсионеров получат доплату к пенсии

В Тюмени доплатят пенсионерам, имеющим статус заслуженного учителя школы РСФСР
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Пенсии почетных педагогов вырастут на 600 рублей Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

Власти Тюменской области будут доплачивать пенсионерам, у которых есть статус «Заслуженный учитель РСФСР». Проект такого изменения в региональное законодательство разработан, находится на согласовании и опубликован на сайте правительства области.

«Пункт положения о доплате к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, дополнить званием „Заслуженный учитель школы РСФСР“. Установить доплату в размере 600 рублей», — следует из разработанного властями документа.

В настоящее время доплата к пенсии положена обладателям каких-либо из 16 почетных званий, перечисленных в законе. Заслуженные учителя в нем есть, но отсутствуют именно педагоги времен РСФСР. В случае одобрения поправок, дополнительные деньги получат и они.

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Власти Тюменской области будут доплачивать пенсионерам, у которых есть статус «Заслуженный учитель РСФСР». Проект такого изменения в региональное законодательство разработан, находится на согласовании и опубликован на сайте правительства области. «Пункт положения о доплате к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, дополнить званием „Заслуженный учитель школы РСФСР“. Установить доплату в размере 600 рублей», — следует из разработанного властями документа. В настоящее время доплата к пенсии положена обладателям каких-либо из 16 почетных званий, перечисленных в законе. Заслуженные учителя в нем есть, но отсутствуют именно педагоги времен РСФСР. В случае одобрения поправок, дополнительные деньги получат и они.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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