В ЯНАО жители отдаленного района мечтают о спасательной службе в селе

Жители Сеяхи просят сформировать отделение «Ямалспас» в селе

25 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

В отдаленных поселениях Ямала не хватает спасателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Сеяха (ЯНАО) подняли вопрос о создании отдела спасательной службы «Ямалспас» в своем населенном пункте. Свою просьбу они озвучили в социальной сети «ВКонтакте». «В Сеяхе обязательно нужно сформировать отделение „Ямалспас“. Территория огромная, люди своими силами помогают друг другу в случаях поломки техники и других непредвиденных ситуаций. У нас недавно родственники на связь долго не выходили после выезда в тундру, так мы не знали куда обратиться за помощью. Слава Богу, доехали до чума», — написал житель села в сообществе «Подслушано в Сеяхе». Многие ямальцы поддержали инициативу односельчанина. «Да, отдаленный населенный пункт, нужна для оперативности», — высказал свое мнение Владимир Лаптандер. «Да, в Сеяхе нужно отделение „Ямалспас“ — это жизненно важно», — написал Малик Карский. «Он нужен в каждом населенном пункте для быстрого действия. И набирать людей из местных, чтобы знали местность без навигаторов», — отметил Влад Парви. «Да, люди в такую даль едут с маленькими детьми в морозы, а что будет весной, если у кого-то буран сломается», — поделился Олег Тусида. Корреспондент URA.RU дозвонился до специалиста по связам с общественностью и СМИ отряда «Ямалспас». Он попросил отправить письменный запрос, ответ на который будет дан в установленные сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Сеяха (ЯНАО) подняли вопрос о создании отдела спасательной службы «Ямалспас» в своем населенном пункте. Свою просьбу они озвучили в социальной сети «ВКонтакте». «В Сеяхе обязательно нужно сформировать отделение „Ямалспас“. Территория огромная, люди своими силами помогают друг другу в случаях поломки техники и других непредвиденных ситуаций. У нас недавно родственники на связь долго не выходили после выезда в тундру, так мы не знали куда обратиться за помощью. Слава Богу, доехали до чума», — написал житель села в сообществе «Подслушано в Сеяхе». Многие ямальцы поддержали инициативу односельчанина. «Да, отдаленный населенный пункт, нужна для оперативности», — высказал свое мнение Владимир Лаптандер. «Да, в Сеяхе нужно отделение „Ямалспас“ — это жизненно важно», — написал Малик Карский. «Он нужен в каждом населенном пункте для быстрого действия. И набирать людей из местных, чтобы знали местность без навигаторов», — отметил Влад Парви. «Да, люди в такую даль едут с маленькими детьми в морозы, а что будет весной, если у кого-то буран сломается», — поделился Олег Тусида. Корреспондент URA.RU дозвонился до специалиста по связам с общественностью и СМИ отряда «Ямалспас». Он попросил отправить письменный запрос, ответ на который будет дан в установленные сроки.