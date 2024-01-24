24 января 2024

В ЯНАО жители отдаленного района мечтают о спасательной службе в селе

Жители Сеяхи просят сформировать отделение «Ямалспас» в селе
© Служба новостей «URA.RU»
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В отдаленных поселениях Ямала не хватает спасателей Фото:

Жители села Сеяха (ЯНАО) подняли вопрос о создании отдела спасательной службы «Ямалспас» в своем населенном пункте. Свою просьбу они озвучили в социальной сети «ВКонтакте».

«В Сеяхе обязательно нужно сформировать отделение „Ямалспас“. Территория огромная, люди своими силами помогают друг другу в случаях поломки техники и других непредвиденных ситуаций. У нас недавно родственники на связь долго не выходили после выезда в тундру, так мы не знали куда обратиться за помощью. Слава Богу, доехали до чума», — написал житель села в сообществе «Подслушано в Сеяхе».

Многие ямальцы поддержали инициативу односельчанина. «Да, отдаленный населенный пункт, нужна для оперативности», — высказал свое мнение Владимир Лаптандер. «Да, в Сеяхе нужно отделение „Ямалспас“ — это жизненно важно», — написал Малик Карский. «Он нужен в каждом населенном пункте для быстрого действия. И набирать людей из местных, чтобы знали местность без навигаторов», — отметил Влад Парви. «Да, люди в такую даль едут с маленькими детьми в морозы, а что будет весной, если у кого-то буран сломается», — поделился Олег Тусида.

Корреспондент URA.RU дозвонился до специалиста по связам с общественностью и СМИ отряда «Ямалспас». Он попросил отправить письменный запрос, ответ на который будет дан в установленные сроки.

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Жители села Сеяха (ЯНАО) подняли вопрос о создании отдела спасательной службы «Ямалспас» в своем населенном пункте. Свою просьбу они озвучили в социальной сети «ВКонтакте». «В Сеяхе обязательно нужно сформировать отделение „Ямалспас“. Территория огромная, люди своими силами помогают друг другу в случаях поломки техники и других непредвиденных ситуаций. У нас недавно родственники на связь долго не выходили после выезда в тундру, так мы не знали куда обратиться за помощью. Слава Богу, доехали до чума», — написал житель села в сообществе «Подслушано в Сеяхе». Многие ямальцы поддержали инициативу односельчанина. «Да, отдаленный населенный пункт, нужна для оперативности», — высказал свое мнение Владимир Лаптандер. «Да, в Сеяхе нужно отделение „Ямалспас“ — это жизненно важно», — написал Малик Карский. «Он нужен в каждом населенном пункте для быстрого действия. И набирать людей из местных, чтобы знали местность без навигаторов», — отметил Влад Парви. «Да, люди в такую даль едут с маленькими детьми в морозы, а что будет весной, если у кого-то буран сломается», — поделился Олег Тусида. Корреспондент URA.RU дозвонился до специалиста по связам с общественностью и СМИ отряда «Ямалспас». Он попросил отправить письменный запрос, ответ на который будет дан в установленные сроки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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