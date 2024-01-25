25 января 2024

Главе СКР Бастрыкину доложат о смерти мужчины в челябинском СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Бастрыкину пожаловались, что после насилия мужчине не вовремя оказали медпомощь Фото:

Главе СКР России Александру Бастрыкину представят доклад о смерти бывшего сотрудника полиции в одном из следственных изоляторов Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. А.И. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела обстоятельств смерти мужчины и по озвученным в обращении доводам», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится по данным соцсетей, где жительница региона сообщила о смерти бывшего сотрудника полиции. Она рассказала, что к мужчине применили насилие и не оказали вовремя медицинскую помощь, после чего он скончался.

Ранее стало известно о смерти находящегося под арестом бывшего сотрудника ДПС Варненского района Кайрата Адельбекова. По данным супруги мужчины, с 29 декабря стал жаловаться на здоровье. Только 11 января его отвезли в больницу и тут же вернули в СИЗО с ответом, что он застудил почки. 14 января его госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз подтвердился.

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Главе СКР России Александру Бастрыкину представят доклад о смерти бывшего сотрудника полиции в одном из следственных изоляторов Магнитогорска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. А.И. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о расследовании уголовного дела обстоятельств смерти мужчины и по озвученным в обращении доводам», — отметили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что проверка проводится по данным соцсетей, где жительница региона сообщила о смерти бывшего сотрудника полиции. Она рассказала, что к мужчине применили насилие и не оказали вовремя медицинскую помощь, после чего он скончался. Ранее стало известно о смерти находящегося под арестом бывшего сотрудника ДПС Варненского района Кайрата Адельбекова. По данным супруги мужчины, с 29 декабря стал жаловаться на здоровье. Только 11 января его отвезли в больницу и тут же вернули в СИЗО с ответом, что он застудил почки. 14 января его госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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