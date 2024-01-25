В крупнейшем микрорайоне Кургана отремонтировали больницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, больница, медики
На ремонт поликлиники потратили 10 млн рублей Фото:

В Кургане в микрорайоне Заозерный, где проживает почти треть населения города, отремонтировали здание поликлиники №1. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской поликлинике №1 завершены работы по ремонту первой очереди поликлиники в I микрорайоне жилого массива Заозерный. Ремонт выполнен в рамках контракта «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-6 этажей ГБУ «Курганская поликлиника №1»», — указано в сообщении.

Подрядчик заменил напольную плитку на керамогранит, подвесной потолок, установил алюминиевые дверные блоки. Были отремонтированы санузлы и штукатурка стен. Также стены покрасили. Рабочие установили современную пожарную сигнализацию. На работы потратили 10,1 млн рублей. «Ожидается поставка мягких диванов, кулеров и информационных панелей, которые будут размещены в холлах на этажах», — цитируют в депздраве главврача поликлиники Владимира Безлера.

Сотрудники депздрава отметили, что в 2024 году запланирован ремонт в филиалах поликлиники, расположенных в первом микрорайоне и в зданиях на ул. Дзержинского, 41Б и ул. Невежина, 5. Ранее в Куртамышском муниципальном округе Курганской области построили амбулаторию и фельдшерско-акушерскоий пункт.

В поликлинике сделали ремонт на пяти этажах
В поликлинике сделали ремонт на пяти этажах
Фото:
Напольную плитку заменили на керамогранит
Напольную плитку заменили на керамогранит
Фото:

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В Кургане в микрорайоне Заозерный, где проживает почти треть населения города, отремонтировали здание поликлиники №1. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской поликлинике №1 завершены работы по ремонту первой очереди поликлиники в I микрорайоне жилого массива Заозерный. Ремонт выполнен в рамках контракта «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-6 этажей ГБУ «Курганская поликлиника №1»», — указано в сообщении. Подрядчик заменил напольную плитку на керамогранит, подвесной потолок, установил алюминиевые дверные блоки. Были отремонтированы санузлы и штукатурка стен. Также стены покрасили. Рабочие установили современную пожарную сигнализацию. На работы потратили 10,1 млн рублей. «Ожидается поставка мягких диванов, кулеров и информационных панелей, которые будут размещены в холлах на этажах», — цитируют в депздраве главврача поликлиники Владимира Безлера. Сотрудники депздрава отметили, что в 2024 году запланирован ремонт в филиалах поликлиники, расположенных в первом микрорайоне и в зданиях на ул. Дзержинского, 41Б и ул. Невежина, 5. Ранее в Куртамышском муниципальном округе Курганской области построили амбулаторию и фельдшерско-акушерскоий пункт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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