В крупнейшем микрорайоне Кургана отремонтировали больницу. Фото

25 января 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

На ремонт поликлиники потратили 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Заозерный, где проживает почти треть населения города, отремонтировали здание поликлиники №1. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской поликлинике №1 завершены работы по ремонту первой очереди поликлиники в I микрорайоне жилого массива Заозерный. Ремонт выполнен в рамках контракта «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-6 этажей ГБУ «Курганская поликлиника №1»», — указано в сообщении. Подрядчик заменил напольную плитку на керамогранит, подвесной потолок, установил алюминиевые дверные блоки. Были отремонтированы санузлы и штукатурка стен. Также стены покрасили. Рабочие установили современную пожарную сигнализацию. На работы потратили 10,1 млн рублей. «Ожидается поставка мягких диванов, кулеров и информационных панелей, которые будут размещены в холлах на этажах», — цитируют в депздраве главврача поликлиники Владимира Безлера. Сотрудники депздрава отметили, что в 2024 году запланирован ремонт в филиалах поликлиники, расположенных в первом микрорайоне и в зданиях на ул. Дзержинского, 41Б и ул. Невежина, 5. Ранее в Куртамышском муниципальном округе Курганской области построили амбулаторию и фельдшерско-акушерскоий пункт. В поликлинике сделали ремонт на пяти этажах Фото: группа областного депздрава в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/dzokurgan?w=wall-172291523_33882 Напольную плитку заменили на керамогранит Фото: группа областного депздрава в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/dzokurgan?w=wall-172291523_33882

В Кургане в микрорайоне Заозерный, где проживает почти треть населения города, отремонтировали здание поликлиники №1. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «В Курганской поликлинике №1 завершены работы по ремонту первой очереди поликлиники в I микрорайоне жилого массива Заозерный. Ремонт выполнен в рамках контракта «Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 2-6 этажей ГБУ «Курганская поликлиника №1»», — указано в сообщении. Подрядчик заменил напольную плитку на керамогранит, подвесной потолок, установил алюминиевые дверные блоки. Были отремонтированы санузлы и штукатурка стен. Также стены покрасили. Рабочие установили современную пожарную сигнализацию. На работы потратили 10,1 млн рублей. «Ожидается поставка мягких диванов, кулеров и информационных панелей, которые будут размещены в холлах на этажах», — цитируют в депздраве главврача поликлиники Владимира Безлера. Сотрудники депздрава отметили, что в 2024 году запланирован ремонт в филиалах поликлиники, расположенных в первом микрорайоне и в зданиях на ул. Дзержинского, 41Б и ул. Невежина, 5. Ранее в Куртамышском муниципальном округе Курганской области построили амбулаторию и фельдшерско-акушерскоий пункт.