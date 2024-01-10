Новые медицинские объекты обеспечат медицинской помощью около 1000 жителей местных сел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском округе (Курганская область) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершили строительство амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Они обеспечат медпомощью жителей местных сел. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.

«В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Куртамышском округе завершили строительство врачебной амбулатории в селе Камыши и ФАПа в селе Пушкино. <…> В новых зданиях, медпомощь смогут получать жители сел общей численностью населения около 1000 человек», — указано в канале. Сейчас, как сообщает руководитель Межрайонной больницы №6 в Куртамыше Сергей Исаев проводятся работы по лицензированию данных объектов.

Также сообщается о других улучшениях в сфере медицины в округе и муниципалитете. Так, по информации департамента, был проведен капремонт детской и взрослой поликлиник, ФАПа в селе Белоногово, кабинета маммографии. Кроме этого, был проведен ремонт хирургического отделения межрайонной больницы №6.

В Курганской области уделяется особое внимание строительству и ремонту медицинских учреждений в регионе. Ранее URA.RU писало, что в Кетовском округе построили два новых фельдшерско-акушерских пункта, которые обеспечат медицинскую помощь для 3000 местных жителей. Также ФАПы открываются и в других селах региона.

Жители курганских сел получили два новых медучреждения Фото: TG-канал Департамент здравоохранения Курганской области; t.me/dzo45

Около 1000 жителей смогут получить медпомощь в построенной амбулатории и ФАПе Фото: TG-канал Департамент здравоохранения Курганской области; t.me/dzo45