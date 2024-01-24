24 января 2024

Прокурор ХМАО раскритиковал борьбу с нелегальными мигрантами в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Бунт мигрантов
За год из ХМАО депортировали 900 нелегалов Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал борьбу с нелегалами в регионе. На заседании коллегии УМВД заявил, что возбуждение уголовных дел на сотрудников отдела миграции в окружном главке является сигналом для того, чтобы навести порядок в этом подразделении, передает корреспондент URA.RU.

«Не все благополучно в вопросах миграции. Ряд работников были привлечены в т. ч. к уголовной ответственности. Я думаю, в текущем году нам предстоит проделать серьезную работу по наведению порядка как в этом подразделении, так и в повышении эффективности», — отметил прокурор округа.

Ботвинкин уточнил, что за год из Югры депортировали 900 мигрантов, полутора тысячам запретили въезд, и еще тысячи нелегалов стали фигурантами дел о незаконной постановке на учет. «Самая главная наша задача — не только привлечь тех лиц, которые организовали незаконную миграцию или способствовали этим преступлениям. Крайне важно установить каждого мигранта и решить вопросы его выдворении или легализации и законности его нахождения на территории РФ», — подчеркнул прокурор ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что суд уменьшил на один день срок заключения под стражей главе управления миграции ХМАО Оксане Семеновой. Ее подозревают в получении взяток за покровительство и легализацию иностранных граждан.

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Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин раскритиковал борьбу с нелегалами в регионе. На заседании коллегии УМВД заявил, что возбуждение уголовных дел на сотрудников отдела миграции в окружном главке является сигналом для того, чтобы навести порядок в этом подразделении, передает корреспондент URA.RU. «Не все благополучно в вопросах миграции. Ряд работников были привлечены в т. ч. к уголовной ответственности. Я думаю, в текущем году нам предстоит проделать серьезную работу по наведению порядка как в этом подразделении, так и в повышении эффективности», — отметил прокурор округа. Ботвинкин уточнил, что за год из Югры депортировали 900 мигрантов, полутора тысячам запретили въезд, и еще тысячи нелегалов стали фигурантами дел о незаконной постановке на учет. «Самая главная наша задача — не только привлечь тех лиц, которые организовали незаконную миграцию или способствовали этим преступлениям. Крайне важно установить каждого мигранта и решить вопросы его выдворении или легализации и законности его нахождения на территории РФ», — подчеркнул прокурор ХМАО. Ранее URA.RU писало, что суд уменьшил на один день срок заключения под стражей главе управления миграции ХМАО Оксане Семеновой. Ее подозревают в получении взяток за покровительство и легализацию иностранных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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