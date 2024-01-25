В тюменском управлении СКР ждут внеплановую проверку из Москвы

В региональном управлении Следственного комитета России по Тюменской области пройдет внеплановая проверка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что комиссия из центрального аппарата СКР приедет в Тюмень в феврале.
«У центрального аппарата СКР есть определенные вопросы к результатам работы регионального управления ведомства. Представители центрального аппарата Следственного комитета России прибудут в Тюмень в течение ближайших трех — четырех недель. В тюменском управлении об этом знают и к визиту ревизоров готовятся», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В региональное управление Следственного комитета России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что летом 2023 года руководитель СК РФ Александр Бастрыкин негативно оценил деятельность тюменского управления ведомства. Председатель Следственного комитета озвучил недостатки в работе подчиненных по привлечению к ответственности за коррупцию лиц особого правового статуса. В том числе — занимающих высокопоставленное положение.
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