СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с крушением самолета Ил-76

25 января 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта из-за крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с крушением российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщил Следком. «Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — подчеркнули в ведомстве. Для расследования происшествия была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты, уточнили в комитете. Продолжается осмотр места происшествия. Самолет потерпел крушение 24 января. На следующий день стало известно, что на месте происшествия найдены обломки ракеты. В Кремле подчеркнули, что в крушении виноват Киев. При этом в ГУР Украины подчеркнули, что продолжат с Россией проводить обмен военнопленными.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с крушением российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. Об этом сообщил Следком. «Следственным комитетом России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — подчеркнули в ведомстве. Для расследования происшествия была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные следователи, криминалисты и эксперты, уточнили в комитете. Продолжается осмотр места происшествия. Самолет потерпел крушение 24 января. На следующий день стало известно, что на месте происшествия найдены обломки ракеты. В Кремле подчеркнули, что в крушении виноват Киев. При этом в ГУР Украины подчеркнули, что продолжат с Россией проводить обмен военнопленными.