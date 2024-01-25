25 января 2024

В Госдепе ответили на подозрения в связи с крушением Ил-76

В Госдепе заявили о непричастности США к крушению Ил-76
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдепартаменте отвергли связь с крушением Ил-76 Фото:

В Вашингтоне отрицают причастность к крушению Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому [катастрофе самолета Ил-76] никоим образом», — сказал Пател. Трансляция брифинга велась на официальном youtube-канале Госдепа.

Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, самолет был атакован ВСУ. В Белом доме заявляли, что не обладают информацией о крушении.

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В Вашингтоне отрицают причастность к крушению Ил-76 под Белгородом. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател. «Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому [катастрофе самолета Ил-76] никоим образом», — сказал Пател. Трансляция брифинга велась на официальном youtube-канале Госдепа. Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью. По информации Минобороны РФ, самолет был атакован ВСУ. В Белом доме заявляли, что не обладают информацией о крушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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