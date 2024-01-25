25 января 2024

Российские штурмовики обратились к курганцам из зоны СВО. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Штурмовики попросили купить для их роты машину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовики попросили жителей Курганской области помочь с покупкой машины для перевозки раненых бойцов и продовольствия. Видеообращение военнослужащих ВС РФ опубликовано в группе Центра НВП «Ураган» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы — мурманская штурмовая рота 200-й гвардейской бригады. Обращаемся к боевому братству Курганской области с просьбой помочь нам в приобретении транспорта, необходимого для нужд нашей роты. В частности, перевозки раненых и больных, материально-продовольственного обеспечения. Будем вам очень признательны, победа будет за нами», — сказал в обращении один из бойцов.

Ранее URA.RU писало, что курганский командир из зоны СВО попросил власти купить дроны. Боец отметил, что они нужны для взвода операторов беспилотников 80-го танкового полка.

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Российские штурмовики попросили жителей Курганской области помочь с покупкой машины для перевозки раненых бойцов и продовольствия. Видеообращение военнослужащих ВС РФ опубликовано в группе Центра НВП «Ураган» в соцсети «ВКонтакте». «Мы — мурманская штурмовая рота 200-й гвардейской бригады. Обращаемся к боевому братству Курганской области с просьбой помочь нам в приобретении транспорта, необходимого для нужд нашей роты. В частности, перевозки раненых и больных, материально-продовольственного обеспечения. Будем вам очень признательны, победа будет за нами», — сказал в обращении один из бойцов. Ранее URA.RU писало, что курганский командир из зоны СВО попросил власти купить дроны. Боец отметил, что они нужны для взвода операторов беспилотников 80-го танкового полка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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