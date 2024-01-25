Российские штурмовики попросили жителей Курганской области помочь с покупкой машины для перевозки раненых бойцов и продовольствия. Видеообращение военнослужащих ВС РФ опубликовано в группе Центра НВП «Ураган» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы — мурманская штурмовая рота 200-й гвардейской бригады. Обращаемся к боевому братству Курганской области с просьбой помочь нам в приобретении транспорта, необходимого для нужд нашей роты. В частности, перевозки раненых и больных, материально-продовольственного обеспечения. Будем вам очень признательны, победа будет за нами», — сказал в обращении один из бойцов.
Ранее URA.RU писало, что курганский командир из зоны СВО попросил власти купить дроны. Боец отметил, что они нужны для взвода операторов беспилотников 80-го танкового полка.
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