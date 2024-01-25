25 января 2024

Спецучреждение ООН отказалось расследовать атаку на Ил-76

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, самолет, ил-76тд
ИКАО не может расследовать инцидент с Ил-76 Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не уполномочена расследовать обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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В Белгородской области разбился самолет с 65 пленными ВСУ: главное к этому часу

«Это военный самолет, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией [для расследования обстоятельств инцидента с Ил-76]», — сказал Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту, напоминает «Царьград». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Кремль обвинил Киев в крушении самолета. Президент Украины сообщил, что хочет международного расследования по данному инциденту. Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе.

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не уполномочена расследовать обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Это военный самолет, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией [для расследования обстоятельств инцидента с Ил-76]», — сказал Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости. В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту, напоминает «Царьград». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Кремль обвинил Киев в крушении самолета. Президент Украины сообщил, что хочет международного расследования по данному инциденту. Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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