Спецучреждение ООН отказалось расследовать атаку на Ил-76

26 января 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не уполномочена расследовать обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Это военный самолет, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией [для расследования обстоятельств инцидента с Ил-76]», — сказал Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости. В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту, напоминает «Царьград». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Кремль обвинил Киев в крушении самолета. Президент Украины сообщил, что хочет международного расследования по данному инциденту. Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе.