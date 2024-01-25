Спецучреждение ООН отказалось расследовать атаку на Ил-76

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не уполномочена расследовать обстоятельства крушения Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Это военный самолет, так что они не обладают механизмом или юрисдикцией [для расследования обстоятельств инцидента с Ил-76]», — сказал Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.
В Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 украинскими пленными на борту, напоминает «Царьград». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Кремль обвинил Киев в крушении самолета. Президент Украины сообщил, что хочет международного расследования по данному инциденту. Госдеп заявил о непричастности США к катастрофе.
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