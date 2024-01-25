В ООН предупредили об ответственности Запада за атаку на Ил-76

Полянский: Запад рискует быть объявлен соучастником атаки на Ил-76

26 января 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

В ООН предупредили о возможных преступлениях Запада Фото: Официальный сайт президента Украины Если самолет Ил-76 сбили над Белгородской областью при помощи систем IRIS или Patriot, то страны Запада будут рассматриваться как прямые соучастники преступления. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Если подтвердится, что Ил-76 сбили при помощи Patriot или IRIS, западные страны окажутся прямыми соучастниками преступления», — сказал Полянский в ходе выступления на заседании Совбеза. Он также подчеркнул, что Россия возмущена отказом международных организаций осудить инцидент с атакой на самолет. Самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. В этот момент он перевозил военнопленных ВСУ для дальнейшего обмена. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 был атакован украинской армией. В Вашингтоне отрицают причастность к инциденту. Пентагон, однако, взялся за расследование того, мог ли самолет быть сбит американскими ПРО.

Если самолет Ил-76 сбили над Белгородской областью при помощи систем IRIS или Patriot, то страны Запада будут рассматриваться как прямые соучастники преступления. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Если подтвердится, что Ил-76 сбили при помощи Patriot или IRIS, западные страны окажутся прямыми соучастниками преступления», — сказал Полянский в ходе выступления на заседании Совбеза. Он также подчеркнул, что Россия возмущена отказом международных организаций осудить инцидент с атакой на самолет. Самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января. В этот момент он перевозил военнопленных ВСУ для дальнейшего обмена. В Минобороны РФ заявили, что Ил-76 был атакован украинской армией. В Вашингтоне отрицают причастность к инциденту. Пентагон, однако, взялся за расследование того, мог ли самолет быть сбит американскими ПРО.