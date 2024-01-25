Пентагон начал расследовать использование ВСУ оружия из США для атак на Ил-76

26 января 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

В Пентагоне занимаются расследованием использования ВСУ оружия США Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области США проверят информацию о том, что при атаке на самолет Ил-76 ВСУ использовали американское оружие. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Это тот вопрос [об использовании ВСУ американского оружия для атак на Ил-76], который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз», — сказала Сингх во время брифинга, трансляция которого велась на официальном канале в соцсети X. Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью. Он транспортировал военнопленных ВСУ для дальнейшего их обмена. Минобороны РФ отмечало, что самолет был атакован украинской армией. Госдепартамент отрицает причастность США к катастрофе.

США проверят информацию о том, что при атаке на самолет Ил-76 ВСУ использовали американское оружие. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Это тот вопрос [об использовании ВСУ американского оружия для атак на Ил-76], который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз», — сказала Сингх во время брифинга, трансляция которого велась на официальном канале в соцсети X. Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью. Он транспортировал военнопленных ВСУ для дальнейшего их обмена. Минобороны РФ отмечало, что самолет был атакован украинской армией. Госдепартамент отрицает причастность США к катастрофе.