25 января 2024

Пентагон начал расследовать использование ВСУ оружия из США для атак на Ил-76

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В Пентагоне занимаются расследованием использования ВСУ оружия США Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

США проверят информацию о том, что при атаке на самолет Ил-76 ВСУ использовали американское оружие. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Это тот вопрос [об использовании ВСУ американского оружия для атак на Ил-76], который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз», — сказала Сингх во время брифинга, трансляция которого велась на официальном канале в соцсети X.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью. Он транспортировал военнопленных ВСУ для дальнейшего их обмена. Минобороны РФ отмечало, что самолет был атакован украинской армией. Госдепартамент отрицает причастность США к катастрофе.

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США проверят информацию о том, что при атаке на самолет Ил-76 ВСУ использовали американское оружие. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Это тот вопрос [об использовании ВСУ американского оружия для атак на Ил-76], который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз», — сказала Сингх во время брифинга, трансляция которого велась на официальном канале в соцсети X. Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью. Он транспортировал военнопленных ВСУ для дальнейшего их обмена. Минобороны РФ отмечало, что самолет был атакован украинской армией. Госдепартамент отрицает причастность США к катастрофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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