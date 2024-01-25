«Коммерсант»: Wildberries нашел способ заменить сгоревший логопарк

26 января 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Wildberries арендовал у других ритейлеров логопарк взамен сгоревшему Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Маркетплейс Wildberries арендовал у других ритейлеров логопарк взамен сгоревшему в Шушарах под Санкт — Петербургом. Об этом рассказали два источника на рынке недвижимости. «Компания [Wildberries] временно арендовала складские помещения у других игроков — ритейлеров „ВсеИнструменты.ру“ и „Лента“, которые совокупно передали около 37,4 тыс. кв. м.» — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на источники. По данным газеты, Wildberries также обсуждает строительство нового объекта. В маркетплейсе утверждают, что уже в начале февраля откроется новый сортировочный центр. Другой источник на риэлторском рынке уверен, что Wildberries намерен восстановить сгоревший склад в Шушарах. Также в компании планируют ускорить строительство логопарка в индустриальном комплексе, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области. Крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров, произошел на складе Wildberries 14 января. Он был потушен только спустя сутки. Одной из причин называют неисправность проводки. Сотрудники силовых структур организовали рейды в московских офисах организации. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 миллиардов рублей из-за пожара. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Маркетплейс Wildberries арендовал у других ритейлеров логопарк взамен сгоревшему в Шушарах под Санкт — Петербургом. Об этом рассказали два источника на рынке недвижимости. «Компания [Wildberries] временно арендовала складские помещения у других игроков — ритейлеров „ВсеИнструменты.ру“ и „Лента“, которые совокупно передали около 37,4 тыс. кв. м.» — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. По данным газеты, Wildberries также обсуждает строительство нового объекта. В маркетплейсе утверждают, что уже в начале февраля откроется новый сортировочный центр. Другой источник на риэлторском рынке уверен, что Wildberries намерен восстановить сгоревший склад в Шушарах. Также в компании планируют ускорить строительство логопарка в индустриальном комплексе, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области. Крупный пожар, площадью до 75 тысяч квадратных метров, произошел на складе Wildberries 14 января. Он был потушен только спустя сутки. Одной из причин называют неисправность проводки. Сотрудники силовых структур организовали рейды в московских офисах организации. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 миллиардов рублей из-за пожара. Подробнее об этом в материале URA.RU.