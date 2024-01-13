МЧС работает с тремя версиями пожара на складе Wildberries: главное о ЧП

На одном из крупнейших складов Wildberries произошел пожар

14 января 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания составила более 70 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел склад маркетплейса Wildberries. В настоящее время у следствия три версии пожара на складе. URA.RU собрало основные данные о ЧП. Первые сообщения о возгорании склада Wildberries в питерских Шушарах поступили утром 13 января. Возгоранию был присвоен особый статус. Изначально площадь возгорания была на 1000 кв. м.

В течении двух часов после информации о возгорании площадь пожара в складском комплексе выросла в 50 раз и составила уже 50 000 квадратных метров. К тушению было задействовано 112 спасателей и 25 единиц техники.

МЧС сейчас рассматривает три причины, по которым мог произойти пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге. Первой версией стало занесение источника огня извне неизвестными, вторая — аварийная работа электросети, а третья — неосторожное обращение с огнем.

Один из сборщиков заказов маркетплейса заявил, что пожар начался в курилке. Он отметил, что огонь начал распространяться очень быстро, так как в помещении хранилось много картонных коробок.

Во время пожара на Wildberries в Шушарах пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу с ушибом и острым ингаляционным отравлением.

У многих сотрудников сгоревшего склада Wildberries сгорели документы во время пожара. Для фиксации потерь люди начали массово обращаться в полицию.

По факту пожара на складе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход расследования причин пожара Александр Бастрыкин взял на личный контроль, а также попросил докладывать ему о ходе расследования.

Сотрудникам склада Wildberries в Санкт-Петербурге поступило сообщение, что через неделю будет открыт новый склад — взамен сгоревшему.

Wildberries пошел на компромисс со своими покупателями и продавцами, пообещав компенсировать им потери товаров из-за крупного пожара склада в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Как сообщили в руководстве компании, товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел склад маркетплейса Wildberries. В настоящее время у следствия три версии пожара на складе. URA.RU собрало основные данные о ЧП. Один из сборщиков заказов маркетплейса заявил, что пожар начался в курилке. Он отметил, что огонь начал распространяться очень быстро, так как в помещении хранилось много картонных коробок. Во время пожара на Wildberries в Шушарах пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу с ушибом и острым ингаляционным отравлением. У многих сотрудников сгоревшего склада Wildberries сгорели документы во время пожара. Для фиксации потерь люди начали массово обращаться в полицию. По факту пожара на складе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход расследования причин пожара Александр Бастрыкин взял на личный контроль, а также попросил докладывать ему о ходе расследования. Сотрудникам склада Wildberries в Санкт-Петербурге поступило сообщение, что через неделю будет открыт новый склад — взамен сгоревшему. Wildberries пошел на компромисс со своими покупателями и продавцами, пообещав компенсировать им потери товаров из-за крупного пожара склада в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Как сообщили в руководстве компании, товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.