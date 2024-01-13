Страховщик подсчитал, сколько потерял Wildberries из-за пожара на складе

Страховщик считает, что Wildberries от пожара потеряет до 11 млрд руб

13 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Ущерб от пожара в Wildberries может составить до 11 миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость по теме Под Санкт-Петербургом загорелся склад Wildberries: что известно к этому часу Ущерб от крупного пожара на складе Wildberries под Санкт-Петербургом может составить более 10 миллиардов рублей. Такие данные приводят страховщики. «Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей», — посчитал эксперт. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что стоимость также зависит от того, были ли сотрудники застрахованы, а также есть ли человеческие жертвы. По словам специалиста, урон от ущерба может быть сопоставим с крупным пожаром склада Ozon, который произошел в 2022 году. Крупный пожар произошел утром 13 января в поселке Шушеры. Ему присвоили самый высокий уровень опасности, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания на складе Wildberries составила около 75 тысяч квадрантных метров. Огонь удалось локализовать, но отмечается, что склад практически полностью разрушен и все товары сгорели. На месте работают экстренные службы, передает телеканал 360. По одной из версий, причиной происшествия могла стать неисправность проводки. По одной из версий, огонь начал распространяться с «курилки». Wildberries пообещал продавцам и покупателям возместить убытки.

Ущерб от крупного пожара на складе Wildberries под Санкт-Петербургом может составить более 10 миллиардов рублей. Такие данные приводят страховщики. «Ориентировочно ущерб может быть оценен в 10-11 миллиардов рублей», — посчитал эксперт. Его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что стоимость также зависит от того, были ли сотрудники застрахованы, а также есть ли человеческие жертвы. По словам специалиста, урон от ущерба может быть сопоставим с крупным пожаром склада Ozon, который произошел в 2022 году. Крупный пожар произошел утром 13 января в поселке Шушеры. Ему присвоили самый высокий уровень опасности, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания на складе Wildberries составила около 75 тысяч квадрантных метров. Огонь удалось локализовать, но отмечается, что склад практически полностью разрушен и все товары сгорели. На месте работают экстренные службы, передает телеканал 360. По одной из версий, причиной происшествия могла стать неисправность проводки. По одной из версий, огонь начал распространяться с «курилки». Wildberries пообещал продавцам и покупателям возместить убытки.