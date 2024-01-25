В России создали самый быстрый на СВО дрон

Гендиректор «Хардберри-РусФактор» Герман: новый дрон летает в 2,5 раза быстрее

26 января 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Дрон «Ловкий» может разгоняться до 200 километров в час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В РФ создан дрон-конвертоплан «Ловкий», способный разгоняться до 200 километров в час. Он летает в 2,5 раза быстрее и дольше всех предыдущих моделей, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщает гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. «Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА „Ловкий“. Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», — передает РИА Новости слова Германа. Отмечается, что подобная схема была выбрана для экономии энергии. При этом дрон взлетает как квадрокоптер, а в воздухе начинает самостоятельно разгоняться и летит как самолет по законам аэродинамики. Кроме того, новый дрон летит «на крыльях», при этом расходуя на 70% меньше энергии, чем другие квадрокоптеры. Именно поэтому он может летать в 2,5 раза дольше. Дальность его полета — до 50 километров, а продолжительность полета — 1,5 часа. Как сообщает компания-разработчик данного БПЛА «Хардберри-РусФактор», дрон предназначен для корректировки огня и разведки. Ранее в России создали вездеходную платформу «Сарацин». Она сопровождает колонны бронетехники в зоне спецоперации и помогает мобильным боевым группам. Специалисты предприятия ООО «Арго» создали несколько версий «Сарацина»: легкая, средняя и тяжелая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ создан дрон-конвертоплан «Ловкий», способный разгоняться до 200 километров в час. Он летает в 2,5 раза быстрее и дольше всех предыдущих моделей, находящихся в зоне спецоперации. Об этом сообщает гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. «Сегодня мы предлагаем военному ведомству наш БПЛА „Ловкий“. Можно сказать, что сегодня на отечественном рынке дронов нет машин, аналогичных нашей — он сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 километров в час», — передает РИА Новости слова Германа. Отмечается, что подобная схема была выбрана для экономии энергии. При этом дрон взлетает как квадрокоптер, а в воздухе начинает самостоятельно разгоняться и летит как самолет по законам аэродинамики. Кроме того, новый дрон летит «на крыльях», при этом расходуя на 70% меньше энергии, чем другие квадрокоптеры. Именно поэтому он может летать в 2,5 раза дольше. Дальность его полета — до 50 километров, а продолжительность полета — 1,5 часа. Как сообщает компания-разработчик данного БПЛА «Хардберри-РусФактор», дрон предназначен для корректировки огня и разведки. Ранее в России создали вездеходную платформу «Сарацин». Она сопровождает колонны бронетехники в зоне спецоперации и помогает мобильным боевым группам. Специалисты предприятия ООО «Арго» создали несколько версий «Сарацина»: легкая, средняя и тяжелая.