В РФ создали вездеходы для охраны колонн бронетехники

24 января 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

«Сарацин» разработали для мобильных боевых групп в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров. «Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу „Сарацин“. По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники» — сказал Багдасаров в интервью РИА Новости. В разработке учли опыт мобильных групп и «кочующих огневых позиций». Специалисты предприятия разработали три версии «Сарацина»: легкую, среднюю и тяжелую. В основе легкой находятся компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги». Этот вариант платформы представят в 2024 году на выставках «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге и форуме «Армия». «Тяжелый «Сарацин» — трехосная машина 6×6 на платформе УАЗ. Ранее URA.RU рассказывало о появлении новых дронах «Инферно». Вооруженные силы России впервые применили беспилотники-бомбардировщики в зоне спецоперации. Такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили эксперты. URA.RU в своем материале подробно рассказывает про инновационную разработку.

В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров. «Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу „Сарацин“. По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники» — сказал Багдасаров в интервью РИА Новости. В разработке учли опыт мобильных групп и «кочующих огневых позиций». Специалисты предприятия разработали три версии «Сарацина»: легкую, среднюю и тяжелую. В основе легкой находятся компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги». Этот вариант платформы представят в 2024 году на выставках «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге и форуме «Армия». «Тяжелый «Сарацин» — трехосная машина 6×6 на платформе УАЗ. Ранее URA.RU рассказывало о появлении новых дронах «Инферно». Вооруженные силы России впервые применили беспилотники-бомбардировщики в зоне спецоперации. Такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили эксперты. URA.RU в своем материале подробно рассказывает про инновационную разработку.