23 января 2024

В РФ создали вездеходы для охраны колонн бронетехники

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«Сарацин» разработали для мобильных боевых групп в зоне СВО Фото:
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В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров.

«Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу „Сарацин“. По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники» — сказал Багдасаров в интервью РИА Новости. В разработке учли опыт мобильных групп и «кочующих огневых позиций».

Специалисты предприятия разработали три версии «Сарацина»: легкую, среднюю и тяжелую. В основе легкой находятся компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги». Этот вариант платформы представят в 2024 году на выставках «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге и форуме «Армия». «Тяжелый «Сарацин» — трехосная машина 6×6 на платформе УАЗ.

Ранее URA.RU рассказывало о появлении новых дронах «Инферно». Вооруженные силы России впервые применили беспилотники-бомбардировщики в зоне спецоперации. Такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили эксперты. URA.RU в своем материале подробно рассказывает про инновационную разработку.

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В России создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне СВО. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО «Арго» Константин Багдасаров. «Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу „Сарацин“. По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники» — сказал Багдасаров в интервью РИА Новости. В разработке учли опыт мобильных групп и «кочующих огневых позиций». Специалисты предприятия разработали три версии «Сарацина»: легкую, среднюю и тяжелую. В основе легкой находятся компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги». Этот вариант платформы представят в 2024 году на выставках «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге и форуме «Армия». «Тяжелый «Сарацин» — трехосная машина 6×6 на платформе УАЗ. Ранее URA.RU рассказывало о появлении новых дронах «Инферно». Вооруженные силы России впервые применили беспилотники-бомбардировщики в зоне спецоперации. Такие дроны неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), отметили эксперты. URA.RU в своем материале подробно рассказывает про инновационную разработку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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