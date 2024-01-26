Политолог объяснил, почему Украина не получит деньги россиян

Политолог Егорченков: США не имеют оснований для передачи Украине активов РФ

26 января 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

США могут не принять решение о передаче замороженных российских активов Украине, считает Дмитрий Егорченков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У США нет юридических оснований для того, чтобы передать российские активы Украине. Об этом высказался директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. «Юридических оснований для фактической кражи российских активов у американцев нет», — сказал Егорченков в эфире радио Sputnik . Он добавил, что не факт, что Штаты примут решение о передаче активов, поскольку мнение комитета и решение Конгресса — это две большие разницы. По словам Егорченкова, европейцы и американцы осознают, что решение об изъятии замороженных российских средств приведет к выводу активов других стран. Финансовая система Европы «подпитывается» вложенными деньгами, поэтому в случае их потери она лишиться и одной из опор своей экономики, заключил эксперт. Администрация президента США Джо Байдена выступила за передачу Украине замороженных российских активов. В итоге Комитет по международным отношениям 24 января поддержал законопроект о передаче активов. В поддержку данной инициативы высказались 20 членов профильного комитета, против проголосовал только сенатор Рэнд Пол, передает MK.RU. Документ направят на рассмотрение сената. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия соразмерно ответит на такое решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У США нет юридических оснований для того, чтобы передать российские активы Украине. Об этом высказался директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. «Юридических оснований для фактической кражи российских активов у американцев нет», — сказал Егорченков в эфире радио Sputnik. Он добавил, что не факт, что Штаты примут решение о передаче активов, поскольку мнение комитета и решение Конгресса — это две большие разницы. По словам Егорченкова, европейцы и американцы осознают, что решение об изъятии замороженных российских средств приведет к выводу активов других стран. Финансовая система Европы «подпитывается» вложенными деньгами, поэтому в случае их потери она лишиться и одной из опор своей экономики, заключил эксперт. Администрация президента США Джо Байдена выступила за передачу Украине замороженных российских активов. В итоге Комитет по международным отношениям 24 января поддержал законопроект о передаче активов. В поддержку данной инициативы высказались 20 членов профильного комитета, против проголосовал только сенатор Рэнд Пол, передает MK.RU. Документ направят на рассмотрение сената. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия соразмерно ответит на такое решение.