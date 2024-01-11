Bloomberg: Байден поддержал передачу замороженных российских активов Украине

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Джо Байден поддерживает идею передать замороженные активы РФ Украине, сообщают СМИ Фото:
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Администрация президента США Джо Байдена не против передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные данные.

«Администрация Байдена „в принципе“ приветствует законопроект, который позволит ей конфисковать средства (замороженные активы РФ — прим. URA.RU). Прогресс в реализации этого предложения был медленным, поскольку Германия и Франция, а также Европейский Центральный банк, обеспокоены, что этот шаг может привести к эскалации конфликта», — говорится в материале. Также среди рисков — финансовая стабильность доллара, который остается резервной валютой.

Ранее европейские и американские чиновники сообщали, что США уже начали переговоры о передаче Киеву замороженных активов РФ. Они отметили, что Штаты «давят» на другие страны, которые против такой меры.

По словам чиновникам, американские власти хотят осуществить план до 24 февраля 2024 года. Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что этот вопрос обсуждается на уровне G7, сообщает RT. По информации Financial Times, речь идет о передаче около 260 миллиардов евро, которые ранее были активами ЦБ РФ.

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Администрация президента США Джо Байдена не против передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на полученные данные. «Администрация Байдена „в принципе“ приветствует законопроект, который позволит ей конфисковать средства (замороженные активы РФ — прим. URA.RU). Прогресс в реализации этого предложения был медленным, поскольку Германия и Франция, а также Европейский Центральный банк, обеспокоены, что этот шаг может привести к эскалации конфликта», — говорится в материале. Также среди рисков — финансовая стабильность доллара, который остается резервной валютой. Ранее европейские и американские чиновники сообщали, что США уже начали переговоры о передаче Киеву замороженных активов РФ. Они отметили, что Штаты «давят» на другие страны, которые против такой меры. По словам чиновникам, американские власти хотят осуществить план до 24 февраля 2024 года. Министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что этот вопрос обсуждается на уровне G7, сообщает RT. По информации Financial Times, речь идет о передаче около 260 миллиардов евро, которые ранее были активами ЦБ РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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