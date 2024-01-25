25 января 2024

Пермский министр раздает дефицит

Министр культуры разыгрывает билеты на премьеру на новой сцене пермского ТЮЗа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь заводов. Сибур - Химпром. Пермь, платонова алла
Алла Платонова ищет счастливчиков в своем telegram-канале Фото:

Министр культуры Пермского края Алла Платонова разыгрывает среди подписчиков в Telegram билеты в ТЮЗ. Другим способом попасть на премьеру «Новая история страны Оз», которая пройдет на новой сцене театра, уже нет, так как билеты распроданы.

«Билетов на первую постановку на новой сцене — мюзикл для детей и взрослых „Новая история страны Оз“ — в продаже уже нет. Но мы с Пермским ТЮЗом хотим подарить счастливчику два билета», — пишет Платонова в Telegram.

О том, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет работу 1 февраля, стало известно 12 января. Уже 15 числа билетов на премьеру не осталось.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр культуры Пермского края Алла Платонова разыгрывает среди подписчиков в Telegram билеты в ТЮЗ. Другим способом попасть на премьеру «Новая история страны Оз», которая пройдет на новой сцене театра, уже нет, так как билеты распроданы. «Билетов на первую постановку на новой сцене — мюзикл для детей и взрослых „Новая история страны Оз“ — в продаже уже нет. Но мы с Пермским ТЮЗом хотим подарить счастливчику два билета», — пишет Платонова в Telegram. О том, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет работу 1 февраля, стало известно 12 января. Уже 15 числа билетов на премьеру не осталось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...