Пермский министр раздает дефицит

Алла Платонова ищет счастливчиков в своем telegram-канале
Министр культуры Пермского края Алла Платонова разыгрывает среди подписчиков в Telegram билеты в ТЮЗ. Другим способом попасть на премьеру «Новая история страны Оз», которая пройдет на новой сцене театра, уже нет, так как билеты распроданы.
«Билетов на первую постановку на новой сцене — мюзикл для детей и взрослых „Новая история страны Оз“ — в продаже уже нет. Но мы с Пермским ТЮЗом хотим подарить счастливчику два билета», — пишет Платонова в Telegram.
О том, что малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет работу 1 февраля, стало известно 12 января. Уже 15 числа билетов на премьеру не осталось.
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