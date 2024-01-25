В зоне СВО погиб пермский штурмовик «Кот»

В зоне проведения спецоперации погиб уроженец села Ленинск (Пермский край) Виталий Гаинцев, который служил в штурмовом взводе. Об этом рассказала администрация Кудымкарского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». СМИ сообщили, что у военнослужащего был позывной «Кот».
«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края выражает соболезнования родным и близким Гаинцева Виталия Валерьевича, погибшего 28 ноября 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщает администрация. Прощание с погибшим пройдет 26 января в родном селе военного.
Гаинцев ушел на фронт добровольцем в 2023 году в составе штурмового отряда. Как сообщает Properm, в ноябре его жена размещала в соцсетях просьбы о помощи найти супруга, ушедшего на СВО. Женщина добавила, что у мужчины был позывной — «Кот».
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