25 января 2024

В зоне СВО погиб пермский штурмовик «Кот»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшим пройдет 26 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения спецоперации погиб уроженец села Ленинск (Пермский край) Виталий Гаинцев, который служил в штурмовом взводе. Об этом рассказала администрация Кудымкарского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». СМИ сообщили, что у военнослужащего был позывной «Кот».

«Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края выражает соболезнования родным и близким Гаинцева Виталия Валерьевича, погибшего 28 ноября 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщает администрация. Прощание с погибшим пройдет 26 января в родном селе военного.

Гаинцев ушел на фронт добровольцем в 2023 году в составе штурмового отряда. Как сообщает Properm, в ноябре его жена размещала в соцсетях просьбы о помощи найти супруга, ушедшего на СВО. Женщина добавила, что у мужчины был позывной — «Кот».

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В зоне проведения спецоперации погиб уроженец села Ленинск (Пермский край) Виталий Гаинцев, который служил в штурмовом взводе. Об этом рассказала администрация Кудымкарского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». СМИ сообщили, что у военнослужащего был позывной «Кот». «Администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края выражает соболезнования родным и близким Гаинцева Виталия Валерьевича, погибшего 28 ноября 2023 года в ходе специальной военной операции», — сообщает администрация. Прощание с погибшим пройдет 26 января в родном селе военного. Гаинцев ушел на фронт добровольцем в 2023 году в составе штурмового отряда. Как сообщает Properm, в ноябре его жена размещала в соцсетях просьбы о помощи найти супруга, ушедшего на СВО. Женщина добавила, что у мужчины был позывной — «Кот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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