25 января 2024

Консульство РФ в Египте раскрыло состояние свердловчанина, выпавшего из отеля

Свердловский турист, упавший с балкона отеля в Египте, еще не пришел в себя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Египет, отдых туристов
Долгожданный отдых обернулся для свердловской семьи трагедией Фото:

Житель Свердловской области Иван Ширяев, упавший с балкона в отеле Египта, до сих пор не пришел в себя. Местные врачи пытаются его реанимировать. Об этом URA.RU рассказал представитель консульства РФ в Хургаде.

«Согласно последней информации, ему было назначено повторное КТ, медики пытаются стабилизировать его состояние, привести в сознание. Пока непонятно, есть ли отек [мозга], мужчина находится в реанимации. Сейчас вопрос о транспортировке не стоит: врачи должны составить план лечения, потом будет ясно, что и как делать», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в момент ЧП россиянин не был в состоянии алкогольного опьянения. Иван Ширяев выпал со второго этажа в отеле в Хургаде, где отдыхал с женой и внуками. 61-летний мужчина вышел проветриться на балкон, облокотился на низкие перила и рухнул вниз. Сейчас мужчина находится в коме. Медики подозревают у него травму головы, руки и ноги.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Свердловской области Иван Ширяев, упавший с балкона в отеле Египта, до сих пор не пришел в себя. Местные врачи пытаются его реанимировать. Об этом URA.RU рассказал представитель консульства РФ в Хургаде. «Согласно последней информации, ему было назначено повторное КТ, медики пытаются стабилизировать его состояние, привести в сознание. Пока непонятно, есть ли отек [мозга], мужчина находится в реанимации. Сейчас вопрос о транспортировке не стоит: врачи должны составить план лечения, потом будет ясно, что и как делать», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в момент ЧП россиянин не был в состоянии алкогольного опьянения. Иван Ширяев выпал со второго этажа в отеле в Хургаде, где отдыхал с женой и внуками. 61-летний мужчина вышел проветриться на балкон, облокотился на низкие перила и рухнул вниз. Сейчас мужчина находится в коме. Медики подозревают у него травму головы, руки и ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...