Консульство РФ в Египте раскрыло состояние свердловчанина, выпавшего из отеля

Свердловский турист, упавший с балкона отеля в Египте, еще не пришел в себя

26 января 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Долгожданный отдых обернулся для свердловской семьи трагедией Фото: Нина Калинина © URA.RU Житель Свердловской области Иван Ширяев, упавший с балкона в отеле Египта, до сих пор не пришел в себя. Местные врачи пытаются его реанимировать. Об этом URA.RU рассказал представитель консульства РФ в Хургаде. «Согласно последней информации, ему было назначено повторное КТ, медики пытаются стабилизировать его состояние, привести в сознание. Пока непонятно, есть ли отек [мозга], мужчина находится в реанимации. Сейчас вопрос о транспортировке не стоит: врачи должны составить план лечения, потом будет ясно, что и как делать», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в момент ЧП россиянин не был в состоянии алкогольного опьянения. Иван Ширяев выпал со второго этажа в отеле в Хургаде, где отдыхал с женой и внуками. 61-летний мужчина вышел проветриться на балкон, облокотился на низкие перила и рухнул вниз. Сейчас мужчина находится в коме. Медики подозревают у него травму головы, руки и ноги.

Житель Свердловской области Иван Ширяев, упавший с балкона в отеле Египта, до сих пор не пришел в себя. Местные врачи пытаются его реанимировать. Об этом URA.RU рассказал представитель консульства РФ в Хургаде. «Согласно последней информации, ему было назначено повторное КТ, медики пытаются стабилизировать его состояние, привести в сознание. Пока непонятно, есть ли отек [мозга], мужчина находится в реанимации. Сейчас вопрос о транспортировке не стоит: врачи должны составить план лечения, потом будет ясно, что и как делать», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в момент ЧП россиянин не был в состоянии алкогольного опьянения. Иван Ширяев выпал со второго этажа в отеле в Хургаде, где отдыхал с женой и внуками. 61-летний мужчина вышел проветриться на балкон, облокотился на низкие перила и рухнул вниз. Сейчас мужчина находится в коме. Медики подозревают у него травму головы, руки и ноги.