Общество Здоровье В Челябинске родился малыш весом 5,2 кг. Фото 26 января 2024 в 11:02 Размер текста - 17 + Малыша выносила челябинка и родила при помощи кесарева сечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. «Челябинка Анастасия П. родила мальчика весом 5,2 кг и ростом 61 см. Родители назвали сына Матвей. В семье это первый ребенок», — уточнили в пресс-службе клиники. В медучреждении добавили, что женщина поступила на 39 неделе беременности, ей провели кесарево сечение. По словам молодой мамы, к концу беременности вынашивать малыша было тяжело, появились отеки, повысилось артериальное давление. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Ранее в Челябинске перечислили самые редкие имена новорожденных. Так, среди редких имен девочек на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего их называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами для мальчиков являются Александр, Кирилл и Павел. Вес малыша составляет 5,2 кг Пресс-служба Клиники ЮУГМУ Жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. «Челябинка Анастасия П. родила мальчика весом 5,2 кг и ростом 61 см. Родители назвали сына Матвей. В семье это первый ребенок», — уточнили в пресс-службе клиники. В медучреждении добавили, что женщина поступила на 39 неделе беременности, ей провели кесарево сечение. По словам молодой мамы, к концу беременности вынашивать малыша было тяжело, появились отеки, повысилось артериальное давление. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Ранее в Челябинске перечислили самые редкие имена новорожденных. Так, среди редких имен девочек на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего их называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами для мальчиков являются Александр, Кирилл и Павел. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям