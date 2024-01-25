25 января 2024

В Челябинске родился малыш весом 5,2 кг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
Малыша выносила челябинка и родила при помощи кесарева сечения Фото:

Жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ.

«Челябинка Анастасия П. родила мальчика весом 5,2 кг и ростом 61 см. Родители назвали сына Матвей. В семье это первый ребенок», — уточнили в пресс-службе клиники.

В медучреждении добавили, что женщина поступила на 39 неделе беременности, ей провели кесарево сечение. По словам молодой мамы, к концу беременности вынашивать малыша было тяжело, появились отеки, повысилось артериальное давление. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Ранее в Челябинске перечислили самые редкие имена новорожденных. Так, среди редких имен девочек на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего их называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами для мальчиков являются Александр, Кирилл и Павел.

Вес малыша составляет 5,2 кг
Вес малыша составляет 5,2 кг

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Жительница Челябинска родила малыша весом 5,2 кг, сына назвали Матвей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники ЮУГМУ. «Челябинка Анастасия П. родила мальчика весом 5,2 кг и ростом 61 см. Родители назвали сына Матвей. В семье это первый ребенок», — уточнили в пресс-службе клиники. В медучреждении добавили, что женщина поступила на 39 неделе беременности, ей провели кесарево сечение. По словам молодой мамы, к концу беременности вынашивать малыша было тяжело, появились отеки, повысилось артериальное давление. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Ранее в Челябинске перечислили самые редкие имена новорожденных. Так, среди редких имен девочек на сегодняшний день оказались Наташа, Лена, Галя, Нина, Света. Чаще всего их называют Софьей, Евой, Кристиной, Викторией и Кирой. Популярными именами для мальчиков являются Александр, Кирилл и Павел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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