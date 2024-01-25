25 января 2024

Роспотребнадзор проверит воздух из-за жалоб курганцев на запах резины

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Курган, смог, туман
Курганцы почувствовали в воздухе запах жженого пластика и резины Фото:

Специалисты Управления Роспртребнадзора по Курганской области проверят качество воздуха в районах Кургана. Горожане пожаловались на запах жженого пластика и резины. Данная информация размещена в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

«Управление Роспотребнадзора по Курганской области проверяет информацию о качестве атмосферного воздуха в районах г. Кургана. Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ проведен отбор воздуха для исследования. О результатах лабораторно-инструментальных исследований будет сообщено на официальном сайте Управления Роспотребнадзора», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что 26 января жители микрорайонов Шевелевка, Рябково, Северный и Заозерный жаловались на запах жженого пластика и резины.

В июле 2023 года горожане жаловались на запах гари. Тогда специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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Специалисты Управления Роспртребнадзора по Курганской области проверят качество воздуха в районах Кургана. Горожане пожаловались на запах жженого пластика и резины. Данная информация размещена в группе управления в соцсети «ВКонтакте». «Управление Роспотребнадзора по Курганской области проверяет информацию о качестве атмосферного воздуха в районах г. Кургана. Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ проведен отбор воздуха для исследования. О результатах лабораторно-инструментальных исследований будет сообщено на официальном сайте Управления Роспотребнадзора», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что 26 января жители микрорайонов Шевелевка, Рябково, Северный и Заозерный жаловались на запах жженого пластика и резины. В июле 2023 года горожане жаловались на запах гари. Тогда специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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