Роспотребнадзор проверит воздух из-за жалоб курганцев на запах резины

Специалисты Управления Роспртребнадзора по Курганской области проверят качество воздуха в районах Кургана. Горожане пожаловались на запах жженого пластика и резины. Данная информация размещена в группе управления в соцсети «ВКонтакте».
«Управление Роспотребнадзора по Курганской области проверяет информацию о качестве атмосферного воздуха в районах г. Кургана. Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ проведен отбор воздуха для исследования. О результатах лабораторно-инструментальных исследований будет сообщено на официальном сайте Управления Роспотребнадзора», — указано в сообщении. В ведомстве отметили, что 26 января жители микрорайонов Шевелевка, Рябково, Северный и Заозерный жаловались на запах жженого пластика и резины.
В июле 2023 года горожане жаловались на запах гари. Тогда специалисты не обнаружили предельно допустимой концентрации вредных веществ.
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