В Кургане и Шадринске отремонтируют почти 150 дворов

26 января 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Кургане и Шадринске отремонтируют почти 150 дворовых территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане и Шадринске в 2024 году приведут в порядок почти 150 дворовых территорий. Об этом на своем сайте сообщает правительство региона, ссылаясь на слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «В этом году в Кургане и Шадринске приведут в порядок почти полторы сотни дворов <…> Будет профинансирован ремонт 123 дворов в Кургане и более 20 дворовых территорий в Шадринске», — цитирует сайт слова Шумкова. Как сообщает директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, сейчас по поручению губернатора мэрии подбирают и утверждают списки дворов, которые планируется отремонтировать. После согласования и подготовки аукционной документации мэрия Кургана выйдет на торги. Также указано, что в обоих городах дворы будут отбираться по принципу учета их сопряжения с уже отремонтированными улицами и привязкой к готовым общественным территориям. По информации правительства региона, это делается для достижения комплексного благоустройства, которое включает в себя дороги, общественные и дворовые территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируются ремонт и благоустройство 100 дворов многоквартирных домов в 2024 году. Это связано с реализацией проекта «100 дворов». Также ранее губернатор Шумков отмечал, что в работе по данному проекту будут улицы Станционная, Кирова, Коли Мяготина в Кургане, а также Гагарина, Володарского, Ефремова в Шадринске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане и Шадринске в 2024 году приведут в порядок почти 150 дворовых территорий. Об этом на своем сайте сообщает правительство региона, ссылаясь на слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «В этом году в Кургане и Шадринске приведут в порядок почти полторы сотни дворов <…> Будет профинансирован ремонт 123 дворов в Кургане и более 20 дворовых территорий в Шадринске», — цитирует сайт слова Шумкова. Как сообщает директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, сейчас по поручению губернатора мэрии подбирают и утверждают списки дворов, которые планируется отремонтировать. После согласования и подготовки аукционной документации мэрия Кургана выйдет на торги. Также указано, что в обоих городах дворы будут отбираться по принципу учета их сопряжения с уже отремонтированными улицами и привязкой к готовым общественным территориям. По информации правительства региона, это делается для достижения комплексного благоустройства, которое включает в себя дороги, общественные и дворовые территории. Ранее URA.RU писало, что в Кургане планируются ремонт и благоустройство 100 дворов многоквартирных домов в 2024 году. Это связано с реализацией проекта «100 дворов». Также ранее губернатор Шумков отмечал, что в работе по данному проекту будут улицы Станционная, Кирова, Коли Мяготина в Кургане, а также Гагарина, Володарского, Ефремова в Шадринске.