Одного из директоров Курганмашзавода судят по делу о гособоронзаказе и премиях. Фото, видео

26 января 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Кургане начался суд по делу о гособоронзаказе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» В Курганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. В этом, а также превышении полномочий обвиняют одного из директоров производств Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебного заседания. «Семенов Сергей Владимирович обвиняется в том, что превысил полномочия при выдаче премий сотрудникам. Также он привлек работников, занятых на гособоронзаказе, к выполнению работ на своем земельном участке, оплатив труд через бухгалтерию », — зачитал суть обвинения представитель прокуратуры. Мужчина является директором сборочно-сдаточного производства Курганмашзавода. По данным следствия, директор производства незаконно собирал премии с рабочих, которые выдавал из фонда руководителя. Деньги шли на нужды цеха, а также тратились директором по своему усмотрению. Всего он собрал с подчиненных 282 тысячи рублей. Также мужчина пригласил трех рабочих, занятых на выполнении гособоронзаказа, построить забор у себя на участке в нерабочее время. Оплату за работу — более 50,5 тысячи рублей — они получили через кассу предприятия. Семенов в суде свою вину признал частично. Представитель Курганмашзавода подал ходатайство об освобождении сотрудника от уголовной ответственности. В суд для дачи показания были вызваны рабочие предприятия из числа подчиненных Семенова. Ранее URA.RU сообщало, что двух бывших начальников производственных участков оборонного завода судили за получение взяток от ремонтников боевых машин. Согласно данным судебных материалов, мужчины брали деньги от подчиненных, чтобы включать их в список командированных в Белгородскую область. Там сотрудникам КМЗ платили повышенную зарплату. Мужчин позднее признали виновными, оштрафовали и отстранили от гособоронзаказа. Директора производства Курганмашзавода Сергея Семенова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при гособоронзаказе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель якобы незаконно собирался премии и оплачивал труд рабочих на своем земельном участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель завода попросил снять обвинения с сотрудника КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. В этом, а также превышении полномочий обвиняют одного из директоров производств Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала судебного заседания. «Семенов Сергей Владимирович обвиняется в том, что превысил полномочия при выдаче премий сотрудникам. Также он привлек работников, занятых на гособоронзаказе, к выполнению работ на своем земельном участке, оплатив труд через бухгалтерию », — зачитал суть обвинения представитель прокуратуры. Мужчина является директором сборочно-сдаточного производства Курганмашзавода. По данным следствия, директор производства незаконно собирал премии с рабочих, которые выдавал из фонда руководителя. Деньги шли на нужды цеха, а также тратились директором по своему усмотрению. Всего он собрал с подчиненных 282 тысячи рублей. Также мужчина пригласил трех рабочих, занятых на выполнении гособоронзаказа, построить забор у себя на участке в нерабочее время. Оплату за работу — более 50,5 тысячи рублей — они получили через кассу предприятия. Семенов в суде свою вину признал частично. Представитель Курганмашзавода подал ходатайство об освобождении сотрудника от уголовной ответственности. В суд для дачи показания были вызваны рабочие предприятия из числа подчиненных Семенова. Ранее URA.RU сообщало, что двух бывших начальников производственных участков оборонного завода судили за получение взяток от ремонтников боевых машин. Согласно данным судебных материалов, мужчины брали деньги от подчиненных, чтобы включать их в список командированных в Белгородскую область. Там сотрудникам КМЗ платили повышенную зарплату. Мужчин позднее признали виновными, оштрафовали и отстранили от гособоронзаказа.