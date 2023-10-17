Экс-начальников «Курганмашзавода» судят по делам о взятках от ремонтников БМП

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Начальников курганского оборонного завода судят по обвинению в коррупции Фото:

В курганском суде рассматривают уголовные дела в отношении экс-начальников двух участков «Курганмашзавода». Мужчин обвиняют в том, что они брали взятки с ремонтников боевых машин пехоты (БМП) при оформлении командировок. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«В. и другое лицо <…>, предложили передать им взятку за совершение действий <…> по способствованию включения работников в состав группы, командируемой в Белгородскую область для осуществления высокооплачиваемых ремонтно-восстановительных работ боевой техники», — сообщается на сайте Курганского облсуда. Обвиняемыми являются два бывших начальника участков оборонного предприятия. Их обвиняют в 19 эпизодах взяточничества.

Согласно материалам дела, начальники якобы брали деньги за то, чтобы ремонтники БМП были включены в списки командированных. Данные нарушения на заводе происходили с апреля по июль прошлого года.

Одному из обвиняемых, согласившемуся сотрудничать со следствием, суд вынес приговор в виде штрафа и отстранили от выполнения гособоронзаказа. Виновный штраф оплатил. Обвинение посчитало приговор слишком мягким и опротестовало решение в апелляции. Дело будут заново пересматривать в суде первой инстанции. Уголовное дело на другого обвиняемого пока находится в стадии судебного следствия.

Как рассказали URA.RU источники, приближенные к силовым структурам, общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей. Редакция обратилась за комментарием об инциденте на завод. На предприятии рассказали, что «деятельность службы безопасности предприятия направлена, в том числе, на выявление правонарушений и фактов ненадлежащего поведения среди сотрудников. Служба безопасности КМЗ принимала активное участие в выявлении правонарушения и взаимодействует со следственным органами в ходе расследования». Обвиняемые уволены с завода, пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что филиал «Курганмашзавода» стал ремонтировать больше боевых машин. Также на дочерних предприятиях КМЗ выросли зарплаты ремонтников боевой техники.

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В курганском суде рассматривают уголовные дела в отношении экс-начальников двух участков «Курганмашзавода». Мужчин обвиняют в том, что они брали взятки с ремонтников боевых машин пехоты (БМП) при оформлении командировок. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «В. и другое лицо <…>, предложили передать им взятку за совершение действий <…> по способствованию включения работников в состав группы, командируемой в Белгородскую область для осуществления высокооплачиваемых ремонтно-восстановительных работ боевой техники», — сообщается на сайте Курганского облсуда. Обвиняемыми являются два бывших начальника участков оборонного предприятия. Их обвиняют в 19 эпизодах взяточничества. Согласно материалам дела, начальники якобы брали деньги за то, чтобы ремонтники БМП были включены в списки командированных. Данные нарушения на заводе происходили с апреля по июль прошлого года. Одному из обвиняемых, согласившемуся сотрудничать со следствием, суд вынес приговор в виде штрафа и отстранили от выполнения гособоронзаказа. Виновный штраф оплатил. Обвинение посчитало приговор слишком мягким и опротестовало решение в апелляции. Дело будут заново пересматривать в суде первой инстанции. Уголовное дело на другого обвиняемого пока находится в стадии судебного следствия. Как рассказали URA.RU источники, приближенные к силовым структурам, общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей. Редакция обратилась за комментарием об инциденте на завод. На предприятии рассказали, что «деятельность службы безопасности предприятия направлена, в том числе, на выявление правонарушений и фактов ненадлежащего поведения среди сотрудников. Служба безопасности КМЗ принимала активное участие в выявлении правонарушения и взаимодействует со следственным органами в ходе расследования». Обвиняемые уволены с завода, пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что филиал «Курганмашзавода» стал ремонтировать больше боевых машин. Также на дочерних предприятиях КМЗ выросли зарплаты ремонтников боевой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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