25 января 2024

Режиссер фильма «Папаша в бегах» просит тюменцев о помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Фото и видео пожаров, присланные тюменцами войдут в новый фильм Алексея Южакова Фото:

Режиссер фильма «Папаша в бегах» Алексей Южаков снимет в Тюмени документальный блокбастер. Как рассказал URA.RU Алексей Южаков, для производства картины ему нужна помощь тюменцев. Режиссер просит поделиться фото и видео пожаров в Тюменской области.

«По роду деятельности я сам попадал в ситуации, когда съемки отменялись из-за пожаров в Тюмени и окрестностях. Поэтому в соавторстве с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым мы решили снять нетипичный для нас проект — документальное кино о пожарах в Тюменской области. Просим у тюменцев поделится фото или видео пожаров. В итоге планируем сделать документальный блокбастер», — рассказал URA.RU режиссер Алексей Южаков.

Выпустить картину тюменские режиссеры планируют в 2025 году. Ранее URA.RU писало, что с премьерой фильма «Папаша в бегах» режиссера поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. В планах у Алексея Южакова съемки еще одного фильма «Сельсовет».

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Режиссер фильма «Папаша в бегах» Алексей Южаков снимет в Тюмени документальный блокбастер. Как рассказал URA.RU Алексей Южаков, для производства картины ему нужна помощь тюменцев. Режиссер просит поделиться фото и видео пожаров в Тюменской области. «По роду деятельности я сам попадал в ситуации, когда съемки отменялись из-за пожаров в Тюмени и окрестностях. Поэтому в соавторстве с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым мы решили снять нетипичный для нас проект — документальное кино о пожарах в Тюменской области. Просим у тюменцев поделится фото или видео пожаров. В итоге планируем сделать документальный блокбастер», — рассказал URA.RU режиссер Алексей Южаков. Выпустить картину тюменские режиссеры планируют в 2025 году. Ранее URA.RU писало, что с премьерой фильма «Папаша в бегах» режиссера поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. В планах у Алексея Южакова съемки еще одного фильма «Сельсовет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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