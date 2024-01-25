Режиссер фильма «Папаша в бегах» просит тюменцев о помощи

26 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Фото и видео пожаров, присланные тюменцами войдут в новый фильм Алексея Южакова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Режиссер фильма «Папаша в бегах» Алексей Южаков снимет в Тюмени документальный блокбастер. Как рассказал URA.RU Алексей Южаков, для производства картины ему нужна помощь тюменцев. Режиссер просит поделиться фото и видео пожаров в Тюменской области. «По роду деятельности я сам попадал в ситуации, когда съемки отменялись из-за пожаров в Тюмени и окрестностях. Поэтому в соавторстве с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым мы решили снять нетипичный для нас проект — документальное кино о пожарах в Тюменской области. Просим у тюменцев поделится фото или видео пожаров. В итоге планируем сделать документальный блокбастер», — рассказал URA.RU режиссер Алексей Южаков. Выпустить картину тюменские режиссеры планируют в 2025 году. Ранее URA.RU писало, что с премьерой фильма «Папаша в бегах» режиссера поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. В планах у Алексея Южакова съемки еще одного фильма «Сельсовет».

Режиссер фильма «Папаша в бегах» Алексей Южаков снимет в Тюмени документальный блокбастер. Как рассказал URA.RU Алексей Южаков, для производства картины ему нужна помощь тюменцев. Режиссер просит поделиться фото и видео пожаров в Тюменской области. «По роду деятельности я сам попадал в ситуации, когда съемки отменялись из-за пожаров в Тюмени и окрестностях. Поэтому в соавторстве с тюменским режиссером Дмитрием Колобовым мы решили снять нетипичный для нас проект — документальное кино о пожарах в Тюменской области. Просим у тюменцев поделится фото или видео пожаров. В итоге планируем сделать документальный блокбастер», — рассказал URA.RU режиссер Алексей Южаков. Выпустить картину тюменские режиссеры планируют в 2025 году. Ранее URA.RU писало, что с премьерой фильма «Папаша в бегах» режиссера поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. В планах у Алексея Южакова съемки еще одного фильма «Сельсовет».