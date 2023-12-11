В Тюмени режиссер «Папаши в бегах» представил идею своего нового сценария

12 декабря 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Алексей Южаков рассказал о главной идее своего нового фильма «Сельсовет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский режиссер Алексей Южаков («Папаша в бегах») на инвест-питчинге представил идею своего нового проекта «Сельсовет». Как рассказал режиссер URA.RU, на питчинг он заявился не ради поиска инвестиций, а чтобы проверить, какие эмоции вызовет эта история у потенциального зрителя. «Сценарий еще пишется и есть одна компания, которая готова в него вложиться. „Сельсовет“ еще не готов, а в той компании нужны конкретные сценарии. На питчинге больше говоришь об идее, смотришь на эмоции тех, кто слушает», — рассказал URA.RU Алексей Южаков. Кроме Алексея Южакова на инвест-питчинге в Тюмени представили свои идеи еще 15 сценаристов. Среди тех, кто оценил сценарии и готов выделить гранты на съемки — «Опора России», «Альфа-Банк», а также тюменские застройщики, представители нефтегазовой отрасли и ресторанного бизнеса, всего 20 потенциальных инвесторов.

Тюменский режиссер Алексей Южаков («Папаша в бегах») на инвест-питчинге представил идею своего нового проекта «Сельсовет». Как рассказал режиссер URA.RU, на питчинг он заявился не ради поиска инвестиций, а чтобы проверить, какие эмоции вызовет эта история у потенциального зрителя. «Сценарий еще пишется и есть одна компания, которая готова в него вложиться. „Сельсовет“ еще не готов, а в той компании нужны конкретные сценарии. На питчинге больше говоришь об идее, смотришь на эмоции тех, кто слушает», — рассказал URA.RU Алексей Южаков. Кроме Алексея Южакова на инвест-питчинге в Тюмени представили свои идеи еще 15 сценаристов. Среди тех, кто оценил сценарии и готов выделить гранты на съемки — «Опора России», «Альфа-Банк», а также тюменские застройщики, представители нефтегазовой отрасли и ресторанного бизнеса, всего 20 потенциальных инвесторов.