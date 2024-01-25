Жители Курганской области в лесу застрелили волчицу

В Макушинском округе (Курганская область) охотники застрелили волчицу на территории леса, вдали от населенных пунктов муниципального образования. Информация об этом расположена в telegram-канале «Курганская область официально».
«При проведении профилактических мероприятий и осмотре охотничьих угодий в лесу Макушинского округа охотниками была отстреляна волчица. Место, где обнаружили хищника удалено от населенных пунктов», — цитирует канал слова управления охотничьего хозяйства Курганской области. Сообщается, что новых случаев захода волков или подхода их к населенным пунктам региона 26 января зарегистрировано не было, а сигналы, поступившие от жителей не подтверждены.
Ранее URA.RU писало, что охотоведы проверили курганскую школу в месте, где сообщали о появлении волков, но не нашли следов присутствия хищников. По указанным данным, детьми были замечены собаки, которых они приняли за волков и сообщили об этом взрослым. Подобные мероприятия начали активно проходить после того, как в Петуховском округе Курганской области из-за единичного случая нападения волка на четырех человек, один из которых погиб.
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