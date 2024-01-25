Охотоведы проверили курганскую школу в месте, где сообщали о появлении волков

26 января 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Управление охотничьего хозяйства по Курганской области не обнаружило следов присутствия волков возле школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Сотрудники управления охотничьего хозяйства Курганской области не обнаружили следов появления волков на территории школы №48 в микрорайоне Глинки, откуда раньше поступали сообщения об их присутствии. Об этом сообщает администрация Кургана в своем telegram-канале «Город Курган». «Следов присутствия волков на территории 48-й школы города Кургана (корпус по ул. Центральная, 24) в микрорайоне Глинки не обнаружили <…> После поступления сигнала на номер экстренной службы от жителей на место незамедлительно выехали три профильных специалиста», — пишет мэрия. По указанным данным, детьми были замечены собаки, которых они приняли за волков и сообщили об этом взрослым. Безопасности обучающихся ничего не угрожает. Отмечается, что подобные профилактические мероприятия проводятся на территории всей Курганской области. Жителей региона просят не распространять дезинформацию, но сохранять бдительность и, заметив волка вблизи населенного пункта, сообщать по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе Курганской области местными властями было организовано патрулирование улиц. Данная мера была введена из-за нападения волка на четырех человек, один из которых погиб. Также сообщалось, что обучающиеся школ в округе были переведены на дистанционное обучение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники управления охотничьего хозяйства Курганской области не обнаружили следов появления волков на территории школы №48 в микрорайоне Глинки, откуда раньше поступали сообщения об их присутствии. Об этом сообщает администрация Кургана в своем telegram-канале «Город Курган». «Следов присутствия волков на территории 48-й школы города Кургана (корпус по ул. Центральная, 24) в микрорайоне Глинки не обнаружили <…> После поступления сигнала на номер экстренной службы от жителей на место незамедлительно выехали три профильных специалиста», — пишет мэрия. По указанным данным, детьми были замечены собаки, которых они приняли за волков и сообщили об этом взрослым. Безопасности обучающихся ничего не угрожает. Отмечается, что подобные профилактические мероприятия проводятся на территории всей Курганской области. Жителей региона просят не распространять дезинформацию, но сохранять бдительность и, заметив волка вблизи населенного пункта, сообщать по номеру 112. Ранее URA.RU сообщало, что в Петуховском округе Курганской области местными властями было организовано патрулирование улиц. Данная мера была введена из-за нападения волка на четырех человек, один из которых погиб. Также сообщалось, что обучающиеся школ в округе были переведены на дистанционное обучение.