Песков не стал комментировать приговор Треповой*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе беседы с журналистами.
«Мы не комментируем решения суда. Не будем этого делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся приговору. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Суд 25 января признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Также с Треповой будет взыскано 16,4 млн руб.
*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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