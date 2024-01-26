Песков не стал комментировать приговор Треповой*

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Кремль не будет комментировать Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе беседы с журналистами.

«Мы не комментируем решения суда. Не будем этого делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся приговору. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Суд 25 января признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Также с Треповой будет взыскано 16,4 млн руб.

*Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе беседы с журналистами. «Мы не комментируем решения суда. Не будем этого делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся приговору. Его слова передает корреспондент URA.RU. Суд 25 января признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Также с Треповой будет взыскано 16,4 млн руб. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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