Песков не стал комментировать приговор Треповой*

26 января 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что Кремль не будет комментировать Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе беседы с журналистами. «Мы не комментируем решения суда. Не будем этого делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся приговору. Его слова передает корреспондент URA.RU. Суд 25 января признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Также с Треповой будет взыскано 16,4 млн руб. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Дарьи Треповой (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе беседы с журналистами. «Мы не комментируем решения суда. Не будем этого делать и сейчас», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся приговору. Его слова передает корреспондент URA.RU. Суд 25 января признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тыс. руб. Также с Треповой будет взыскано 16,4 млн руб. *Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов