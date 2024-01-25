Дарья Трепова получила самое жесткое наказание в истории России. Видео

Дарью Трепову приговорили к 27 годам лишения свободы

25 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), обвиняемую в подготовке теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, приговорили к 27 годам колонии. Это самый большой срок, к которому приговаривались женщины за историю России. Соответствующее решение вынес военный суд. «Суд признал Трепову виновной в совершении теракта в кафе, где погиб военкор Татарский», — передает единая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Также с Треповой будет взыскано 16,4 миллиона рублей. В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера, организованного Владленом Татарским. Взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую военкору ранее вручила Трепова. В результате теракта Татарский погиб. На заседании суда Трепова заявила, что не желала смерти военкору, когда передавала ему статуэтку.

Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом), обвиняемую в подготовке теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, приговорили к 27 годам колонии. Это самый большой срок, к которому приговаривались женщины за историю России. Соответствующее решение вынес военный суд. «Суд признал Трепову виновной в совершении теракта в кафе, где погиб военкор Татарский», — передает единая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ее приговорили к 27 годам колонии и назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Также с Треповой будет взыскано 16,4 миллиона рублей. В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге произошел теракт во время творческого вечера, организованного Владленом Татарским. Взорвалась статуэтка со взрывчаткой, которую военкору ранее вручила Трепова. В результате теракта Татарский погиб. На заседании суда Трепова заявила, что не желала смерти военкору, когда передавала ему статуэтку.