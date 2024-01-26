Конфликт, в котором ранили челябинского боксера Стоцкого, попал на видео

26 января 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Мужчина сначала убегал от Стоцкого, а после выстрелил в него из травматического пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ранили боксера-тяжеловеса Стоцкого Конфликт, в котором из травматического пистолета ранили челябинского боксера Андрея Стоцкого, попал на видео. Судя по кадрам, стрелявший пытался защититься, и применил оружие. Ссора произошла в жилом дворе. Мужчин пытались успокоить очевидцы. Стоцкий хотел догнать обидчика, который спасался бегством, кружа вокруг автомобиля. После мужчина выстрелил в спортсмена. Однако, судя по видео, не нанес ему серьезных травм. Он стрелял по телу, и зимняя куртка смягчила урон от пули. Стоцкий же после выстрела встал в боевую стойку и продолжил идти на оппонента. Как сообщили ранее в пресс-службе УМВД по Челябинску, причиной агрессии стал бытовой конфликт. При этом спортсмен был знаком со стрелявшим. В настоящее время оперативникам удалось установить личность второго участника инцидента, его разыскивают.

Конфликт, в котором из травматического пистолета ранили челябинского боксера Андрея Стоцкого, попал на видео. Судя по кадрам, стрелявший пытался защититься, и применил оружие. Ссора произошла в жилом дворе. Мужчин пытались успокоить очевидцы. Стоцкий хотел догнать обидчика, который спасался бегством, кружа вокруг автомобиля. После мужчина выстрелил в спортсмена. Однако, судя по видео, не нанес ему серьезных травм. Он стрелял по телу, и зимняя куртка смягчила урон от пули. Стоцкий же после выстрела встал в боевую стойку и продолжил идти на оппонента. Как сообщили ранее в пресс-службе УМВД по Челябинску, причиной агрессии стал бытовой конфликт. При этом спортсмен был знаком со стрелявшим. В настоящее время оперативникам удалось установить личность второго участника инцидента, его разыскивают.