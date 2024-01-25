25 января 2024

В ЯНАО районный суд остался без председателя. Фото

Судья Оксана Степанюк получила должность в суде ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В суде Ямальского района сменится председатель Фото:

Суд Ямальского района ЯНАО временно останется без руководителя. Председатель суда Оксана Степанюк 26 января работает на этой должности последний день, затем она займет должность в суде округа, сообщает управление судебного департамента.

«Свою работу на должности председателя Ямальского районного суда 26 января заканчивает Оксана Степанюк. Указом президента РФ [Владимира Путина] от 4 января Оксана Викторовна назначена судьей суда ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Степанюк заняла должность судьи в Ямальском райсуде в 2012 году. В 2019 году она получила должность председателя.

Путин 4 января подписал указ о назначении Степанюк на должность судьи окружного суда. Квалификационная коллегия судей объявила конкурс среди желающих занять освобождающуюся должность.

Оксана Степанюк освобождает должность председателя Ямальского райсуда
Оксана Степанюк освобождает должность председателя Ямальского райсуда
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Ямальского района ЯНАО временно останется без руководителя. Председатель суда Оксана Степанюк 26 января работает на этой должности последний день, затем она займет должность в суде округа, сообщает управление судебного департамента. «Свою работу на должности председателя Ямальского районного суда 26 января заканчивает Оксана Степанюк. Указом президента РФ [Владимира Путина] от 4 января Оксана Викторовна назначена судьей суда ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Степанюк заняла должность судьи в Ямальском райсуде в 2012 году. В 2019 году она получила должность председателя. Путин 4 января подписал указ о назначении Степанюк на должность судьи окружного суда. Квалификационная коллегия судей объявила конкурс среди желающих занять освобождающуюся должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...