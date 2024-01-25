В ЯНАО районный суд остался без председателя. Фото

Судья Оксана Степанюк получила должность в суде ЯНАО

26 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

В суде Ямальского района сменится председатель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Ямальского района ЯНАО временно останется без руководителя. Председатель суда Оксана Степанюк 26 января работает на этой должности последний день, затем она займет должность в суде округа, сообщает управление судебного департамента. «Свою работу на должности председателя Ямальского районного суда 26 января заканчивает Оксана Степанюк. Указом президента РФ [Владимира Путина] от 4 января Оксана Викторовна назначена судьей суда ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Степанюк заняла должность судьи в Ямальском райсуде в 2012 году. В 2019 году она получила должность председателя. Путин 4 января подписал указ о назначении Степанюк на должность судьи окружного суда. Квалификационная коллегия судей объявила конкурс среди желающих занять освобождающуюся должность. Оксана Степанюк освобождает должность председателя Ямальского райсуда Фото: группа «УСД в ЯНАО», Вк — https://vk.com/public220501744?w=wall-220501744_247

Суд Ямальского района ЯНАО временно останется без руководителя. Председатель суда Оксана Степанюк 26 января работает на этой должности последний день, затем она займет должность в суде округа, сообщает управление судебного департамента. «Свою работу на должности председателя Ямальского районного суда 26 января заканчивает Оксана Степанюк. Указом президента РФ [Владимира Путина] от 4 января Оксана Викторовна назначена судьей суда ЯНАО», — сообщает пресс-служба окружного управления судебного департамента в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Степанюк заняла должность судьи в Ямальском райсуде в 2012 году. В 2019 году она получила должность председателя. Путин 4 января подписал указ о назначении Степанюк на должность судьи окружного суда. Квалификационная коллегия судей объявила конкурс среди желающих занять освобождающуюся должность.